Ostatní - Čeští fotbalisté musejí k udržení reálné naděje na baráž obrat Německo

Dnes 13:48 - Naši fotbalisté před sebou mají nesmírně těžký úkol. V sedmém z deseti utkání kvalifikace mistrovství světa v pátek večer v Edenu přivítají obhájce trofeje Německo a ke zvýšení reálné naděje na druhé místo ve skupině a baráž o postup na šampionát do Ruska potřebují jeden z nejlepších národních celků planety obrat o body. Soupeř přitom ještě v kvalifikaci nezaváhal.

Reprezentanti jsou po šesti zápasech skupiny C třetí se čtyřbodovou ztrátou na druhé Severní Irsko. To v pátek pravděpodobně zvítězí na hřišti San Marina, a pokud český celek s Němci prohraje, bude na druhé Ostrovany před pondělním vzájemným duelem v Belfastu tři kola před koncem ztrácet už hrozivých sedm bodů.

Do Ruska přímo postoupí pouze vítězové skupin. Osm z devíti celků z druhých míst projde do baráže a do této kalkulace se nezapočítávají zápasy s nejhorším týmem skupiny. Tabulku vede bodově stoprocentní Německo.

"Jde o všechno. Doufám, že po tomhle srazu ještě budeme mít naději, abychom skončili na druhém místě," řekl český trenér Karel Jarolím. "Německo, to je soupeř jeden z nejtěžších. S béčkem jednadvacítky vyhráli mistrovství Evropy jednadvacítek, s béčkem áčka vyhráli Pohár FIFA. Je to veliké sousto, ale na druhou stranu je to výzva. Mrzelo by mě, kdybychom šli do zápasu tak, že budeme podělaní," doplnil Jarolím.

Německo je nejlepším týmem celé kvalifikace. Nastřílelo nejvíce branek (27) a nejméně jich dostalo (1). Svěřenci trenéra Joachima Löwa už patnáctkrát za sebou neprohráli. "Když budu upřímný, je to zápas, v němž nemáme co ztratit. Není třeba říkat, jak jasný to je favorit. Říkat klukům, že jsme lepší, asi nebudu," usmál se Jarolím.

Do jisté míry jej inspirovali Chilané, kteří sice na začátku července ve finále Poháru FIFA prohráli s Němci 0:1, ale soupeře jasně přehráli a přestříleli 21:8.

"Obrovská síla Němců je především v ofenzivě. Mají obrovskou kvalitu a s tím spojené velké sebevědomí. Přesto nějaká slabina by tam byla, ale musíte ji využít. Určitý návod dali na Poháru FIFA Chilané. I když Němci nebyli v plné síle, Chile s nimi odehrálo kvalitní utkání. Pevně věřím, že to doma Němcům zkomplikujeme," řekl Jarolím.

Do německé nominace se oproti Poháru FIFA vrátily některé opory jako Toni Kroos, Mesut Özil, Thomas Müller či Mats Hummels, chybí ale například kapitán a hvězdný brankář Manuel Neuer a záložník Sami Khedira.

Obhájci trofeje si už v nadcházejícím dvojzápase mohou zajistit postup do Ruska, pokud získají více bodů než Severní Irsko. "Utkání v Praze bude pro český celek zápasem buď, anebo. Ale my se chceme kvalifikovat do Ruska, jak nejrychleji to půjde. To znamená, že naším cílem je jedině vyhrát oba zápasy, s Čechy a následně s Norskem," řekl trenér Joachim Löw.

V prvním vzájemném duelu skupiny vloni v říjnu Německo v Hamburku jasně zvítězilo 3:0. "Věřím, že Němce dokážeme potrápit víc než v tom prvním zápase. Oni by třeba nějaké šance nesměli proměnit a my bychom museli proměnit téměř všechno. Ale zase je to pouze jeden zápas a kvalifikací je strašně těžké projít bez ztráty bodu. Věřím, že když už Němci ztratí, bude to v pátek," přál si český brankář Tomáš Vaclík.

Zápas má v Edenu v pátek výkop ve 20:45, vysílat ho bude stanice ČT sport.

Redakce / ČTK