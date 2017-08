Ostatní - Přestupové spekulace: Arsenal chce vykoupit Asensia, Mbappé a Fabinho do PSG, Vardy se může stěhovat

© thesun.co.uk - Marco Asensio

3 Líbilo se

Dnes 10:11 - Do uzávěrky letního přestupového okna zbývají už jen poslední čtyři dny, a pokud jste si mysleli, že to nejzajímavější z přestupového trhu se již událo, jste na omylu. Kdo a kam by mohl do čtvrteční uzávěrky přestupů zamířit a které kluby hodlají v poslední dny prolomit přestupové rekordy?

Arsenal zaplatí 75 milionů liber za Asensia



Anglický Arsenal je připraven před čtvrteční uzávěrkou přestupů vyplatit zázračného Marca Asensia z Realu Madrid, složením výkupní klauzule ve výši 75 milionů liber. Jde o to, co na to samotný Asensio, který již během léta odmítl nabídku z Paris Saint-Germain. (zdroj: Sunday Express)



Everton nabídne 40 milionů liber za Vardyho



Everton už během léta utratil závratných 150 milionů liber, ale stále nemá dost. Ronald Koeman totiž nadále hledá plnohodnotnou náhradu za Romelua Lukakua a chce proto nabídnout až 40 milionů liber za útočníka Leicesteru City Jamieho Vardyho. Anglický reprezentant loni odmítl přestoupit do Arsenalu a nyní si může vybrat mezi Evertonem a Chelsea. (zdroj: Sunday Mirror)



Arsenal zřejmě opustí čtyři hráči



Arsenal letos nehraje Ligu mistrů a přijde proto nezbytné zúžení kádru. Do konce přestupového období by mohli z Emirates Stadium odejít hned čtyři hráči - obránci Kieran Gibbs a Shkodran Mustafi, záložník Alex Oxlade-Chamberlain a útočník Lucas Pérez. (The Telegraph)

Renato Sanches chce do konce léta vyřešit svoji budoucnost. (zdroj: 90min.com)

Renato Sanches vyřazen z nominace Bayernu



Záložník Bayernu Mnichov Renato Sanches požádal klub o vyřazení z nominace pro bundesligový zápas proti Werderu Brémy, aby si mohl vyřešit svoji další budoucnost. O portugalského reprezentanta mají mimo jiné zájem Chelsea a Liverpool. (Metro)



Juventus chce získat Andrého Gomese



Barcelona jedná s Juventusem o přestupu portugalského záložníka Andrého Gomese, který je s italským velkoklubem spojován už několik týdnů. Gomes by měl svým odchodem vytvořit prostor pro nákup nového záložníka, přičemž Barcelona si vybírá mezi Angelem Di Mariou a Philippe Coutinhem. (Marca)

André Gomes se s Barcelonou zřejmě rozloučí. (zdroj: mundodeportivo.com)

Manchester City blízko podpisu Jonnyho Evanse



Manchester City je už jen krůček od podpisu severoirského obránce West Bromwiche Albion Jonnyho Evanse. Za devětadvacetiletého stopera přibyde na účet Baggies 30 milionů liber a do konce sezóny bude navíc v klubu hostovat Eliaquim Mangala. (Sun on Sunday)



Chelsea by ráda přivedla Rosse Barkleyho



Chelsea po nedělním utkání proti Evertonu plánuje se svým soupeřem otevřít jednání o přestupu záložníka Rosse Barkleyho za 30 milionů liber. Kouč Blues Antonio Conte by v kabině Chelsea rád vytvořil silnější anglické jádro a kromě Barkleyho má zájem také o Alexe Oxlade-Chamberlaina z Arsenalu a Dannyho Drinkwatera z Leicesteru. (zdroj: The Sun)

Zamíří Ross Barkley z Evertonu do Chelsea? (zdroj: express.co.uk)

Conte by mohl přivítat známou tvář



The Blues se také nevzdávají možnosti posílit útok o 32letého veterána ze Swansea City Fernanda Llorenteho. Španělský reprezentant hrál pod Contem během společného působení v Juventusu a přestupu na Stamford Bridge by se nebránil. Chelsea by za něj do čtvrtka měla nabídnout 15 milionů liber. (zdroj: The Telegraph)



PSG vykupuje konkurenční Monako



Paris Saint-Germain dosáhlo dohody s Monakem ohledně přestupů útočníka Kyliana Mbappého a defenzivního záložníka Fabinha. PSG by tím pouze za toto léto utratilo rekordních 400 milionů liber. Monako už mezitím pracuje na podpisu Fabinhova nástupce, kterým má být 22letý záložník Anderlechtu Leander Dendoncker. (Daily Record)

Kylian Mbappé se zařadí mezi nejdražší hráče historie. (zdroj: thesun.co.uk)

Místo Mbappého Slimani?



Monako si již vyhlédlo náhradu za útočníka Kyliana Mbappého, který by měl během příštích 72 hodin zkompletovat svůj přestup do Paris Saint-Germain. V týmu úřadujícího francouzského šampiona by jej měl nahradit střelec Leicesteru City Islam Slimani, který do Premier League zamířil teprve minulý rok za 29 milionů liber ze Sportingu Lisabon. (zdroj: Sky Sports)

Kam dál?

Vít Sedlák / FotbalPortal.cz