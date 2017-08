Ostatní - Zlatan Ibrahimović podepsal roční smlouvu s Manchesterem United

© espnfc.com - Zlatan Ibrahimović

Dnes 15:55 - United znovu získali Zlatana Ibrahimoviće. Poté, co si na konci minulé sezony vážně poranil koleno, mu hrozila pauza až do ledna 2018. I proto Manchester nechal roční kontrakt vypršet. Ibrahimovićovo zranění se však léčí rychleji, než se předem odhadovalo, a United tak živoucí legendu podepsali znovu.

Pětatřicetiletý švédský útočník v uplynulé sezoně zasáhl v dresu Manchesteru United do 46 zápasů, ve kterých vstřelil 28 gólů. United v červnu nechali vypršet jeho jednoletý kontrakt, protože se zdálo, že jeho zranění si vyžádá dlouhou pauzu. Nyní se však zdá, že zpátky do hry by se mohl vrátit už v prosinci.

„Po výkonech z loňské sezony si zaslouží naši důvěru a trpělivost. Počkáme na jeho návrat. Těší nás, že se jeho zranění léčí lépe, než se čekalo. Těšíme se, až se k nám s jeho zkušenostmi a ambicemi znovu připojí. Nepochybuji o tom, že ve druhé části sezony bude platným hráčem,“ řekl manažer José Mourinho.

„Jsem zpět, abych dokončil to, co jsem začal. Mým zájmem i zájmem klubu bylo prodloužení spolupráce. Nemůžu se dočkat, až budu zase nastupovat na Old Trafford. Zároveň ale vím, že nemůžu být netrpělivý a že se musím pečlivě připravit, abych byl schopen znovu hrát. Vždy jsem pracoval na sto procent a v tom budu pokračovat i nadále, abych si byl jistý, že jsem připraven vrátit se na hřiště,“ řekl Ibrahimović, který bude oblékat dres s číslem 10.

Ondřej Pražák / bbc.com