Ostatní - Paul Pogba: Wayne Rooney je legenda

Dnes 08:48 - V minulé sezóně společně oblékali dres Manchesteru United. Přes léto se ale tato skutečnost změnila. Paul Pogba a Wayne Rooney už jsou protihráči. Anglický útočník se rozhodl vrátit domů - do Evertonu, kde se mu daří. Rooney se rozhodl ukončit reprezentační kariéru. Je nejlepším střelcem Albionu celé anglické historie. Paul Pogba svého bývalého parťáka označil za legendu.

Ve středu Wayne Rooney oficiálně oznámil, že končí svou reprezentační kariéru. S výběrem Anglie se mu sice nepodařilo vyhrát žádnou trofej, ale i tak se nesmazatelně zapsal do historie reprezentace Albionu.

Odehrál totiž nejvíce zápasů, celkem 119. A také nastřádal nejvíce vstřelených gólů, konkrétně 53. V jednatřiceti letech už se Rooney chce soustředit pouze na klubovou úroveň. V létě přestoupil z Manchesteru United zpět do Evertonu, kde mu začátek sezóny vychází náramně.

Wayne Rooney přiznal, že jej mrzí to, že nikdy nebyl součástí úspěšného anglického výběru, kterému by se podařilo něco vyhrát. Momentálně chce veškerou svou energii soustředit v dresu Toffees.

Brzy po tomto prohlášení na celou situaci zareagoval Paul Pogba, bývalý Rooneyho spoluhráč z Red Devils.

„Vždy vám bude chybět kapitán a legenda, jakou je Wayne Rooney opravdu je. Má zkušenosti, vyhrál spoustu trofejí...“

„Je to špičkový hráč, který dokáže týmu hodně pomoci. Je to skutečně top hráč. Mladí hráči jej mohou sledovat a učit se od něj, aby se zlepšili.“

„Všichni si přejeme, abychom takové hráče viděli na hřišti stále. Je úctyhodné to, co dělá. Dělá to, co má rád. Navždy bude legendou.“

