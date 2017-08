Ostatní - Baldock Town se po utkání FA Cupu omlouval fanouškům za přerušený zápasový komentář. Správce sociálních sítí musel na hřiště jako náhradník

© whtimes.co.uk - Liam Kenna

Dnes 21:07 - Před pár měsíci zaplnil prostor sociálních sítí náhradní gólman Suttonu, který se během utkání FA Cupu s Arsenalem hltavě zakusoval do bagety. FA Cup je na podobné příběhy bohatý, a to i díky tomu, že se v této soutěži mohou střetnout velkokluby s týmy z těch nejnižších anglických soutěží. Poslední něžně komický příběh se udál během utkání Baldock Town s North Greenford United.

Nejen velké kluby, ale i menší týmy z nižších soutěží v dnešní době využívají Twitter, aby svým fanouškům zprostředkovaly údaje o probíhajícím zápase. Nejinak tomu bylo i v případě klubu Baldock Town FC, který se v rámci kvalifikačního kola FA Cupu střetl s týmem North Greenford United.

Twitterový komentář tým svým fanouškům zprostředkovával standardním způsobem. Až do osmdesáté minuty. V té době totiž dočasný správce twitterového účtu a zároveň obránce Liam Kenna musel nastoupit na hřiště.

„Dříve to dělal sekretář klubu, ale jelikož ten na konci minulé sezony odešel, padlo to na mě, protože jsem po zranění nebyl stoprocentně v pořádku. Na Twitter jsem psal o každém gólu, šanci a žluté kartě. Dělal jsem to pečlivě,“ řekl devětadvacetiletý Kenna.



"Omlouváme se za výpadek komentáře v posledních deseti minutách zápasu. Náš správce Twitteru musel jako střídající hráč na hřiště" (zdroj: bbc.com)

„Byla 90% šance, že se na hřiště nedostanu, ale pouhých deset minut před koncem zápasu se náš střední obránce zranil a nám zbývalo už jen jediné střídání. Když jsem šel k pomeznímu rozhodčímu, aby zkontroloval, že můžu do hry, stále jsem v rukou držel mobil. Řekl mi: ‚Kamaráde, s tím telefonem na hřiště nemůžeš.‘ “

Kennův tým sice vedení 3:1 udržel, sám hráč byl ale po deseti minutách na pokraji sil. „Balonu jsem se dotkl tak dvakrát třikrát, nedostal jsem se ani přes celé hřiště a už jsem nemohl popadnout dech,“ řekl fotbalista, kterému po zranění chyběla kondice.

"Nikdy jsem nebyl po deseti minutách fotbalu tak unavený." Devětadvacetiletý fotbalista nastoupil do zápasu do zranění a dvou lehkých tréninzích. (zdroj: bbc.com)

