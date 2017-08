Ostatní - Rooney se stal druhým hráčem, který v Premier League nastřílel 200 gólů. Na prvního Shearera ztrácí šedesát branek

© dailymail.co.uk - Wayne Rooney

Dnes 20:17 - Wayne Rooney v pondělí večer pokořil významný milník jeho fotbalové kariéry. V dresu Evertonu vstřelil dvoustý gól. Paradoxně do sítě Manchesteru City, rivala klubu, ve kterém většinu kariéry působil. Nyní říká, že je plně soustředěn na práci v Evertonu, dokonce více než na možnost návratu do reprezentace.

Jednatřicetiletý Rooney otevřel skóre v zápase Evertonu s Manchesterem City. Toffees ale vedení neudrželi, přestože hráli v početní převaze, a remizovali s Citizens 1:1. Vedle jednobodového zisku tak Rooney oslavil i dvoustou branku v Premier League.

Reprezentační manažer Gareth Southgate v červnu Rooneyho vynechal ze své nominace pro zápasy se Skotskem a Španělskem. Nyní je Rooney o poznání optimističtější. „Věřím, že v následujících dnech si s Garethem Southgatem promluvíme o tom, co bude dál.“

Wayne Rooney, někdejší reprezentační kapitán, je rekordní střelcem jak Anglického národního týmu, za který se trefil 53krát, tak Manchesteru United, v jehož dresu za třináct let nastřílel 253 góly.

Toto léto se Rooney i díky přestupu Romelu Lukakua vrátil do mateřského Evertonu. Staronovému klubu zatím důvěru splácí tím nejlepším možným způsobem. Jediným gólem zařídil úvodní výhru nad Stoke a druhou trefou pomohl Evertonu k bodu proti Manchesteru City. Po Alanu Shearerovi se tak stal teprve druhým hráčem, který v Premier League překonal metu dvou set vstřelených gólů.

„Bylo to nádherné. Dokázat to v pro nás tak důležitém zápase a proti takovému soupeři, byl skvělý zážitek. Jsem si jistý, že ten moment si užila i červená polovina Manchesteru," řekl po zápase Rooney.

Většinu z dvoustovky branek Rooney vstřelil pravou nohou (153), levačkou se trefil 26krát a hlavou 21krát. Střílení gólů si během kariéry rovnoměrně rozložil do všech částí zápasu, nejvíce se nicméně trefoval v závěru utkání. V rozmezí 76. a 90. minuty se prosadil 41krát.

Alan Shearer o Rooneyho metě:

"Wayne, gratuluji Ti k dosažení milníku 200 vstřelených gólů v Premier League. Kde jsi byl? Klub dvoustovkařů byl bez tebe velmi osamělé místo. Skvělá práce, jsem si jistý, že ještě pěkných pár gólů nastřílíš."

Manažer Evertonu Ronald Koeman:

"Je stále tím hráčem, kterého každý manažer potřebuje ve svém týmu. Navíc je zpátky doma. Pro mladé hráče je výborným učitelem a pro celý tým je vzorem, jehož zkušenosti nám mohou pomoci získat nějakou trofej."

Bývalý obránce Manchesteru United Phil Neville:

"Myslím, že návrat do Evertonu přišel v ideálním čase. Rooney nevypadá jako někdo, kdo by se do mateřského klubu vrátil dohrát kariéru. Stále na něm vidím motivaci a chuť dokázat něco za klub, který tak miluje."

"Velký otazník bude viset nad tím, zda Wayne Rooney bude chtít hrát za Anglii, ne jestli Anglie bude chtít, aby za Wayne Rooney hrál. V letošní sezoně jej vedle Premier League čeká i Evropská liga a reprezentační přestávky bude potřebovat k tomu, aby dobil baterie."

Klub Manchester United:

Gratulujeme Wayneu Rooneymu k dosažení mety 200 vstřelených branek v Premier League. Opravdová legenda!

Ondřej Pražák / bbc.com