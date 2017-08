© zimbio.com, fotbalportal.cz - Mourinho a Shaw

0 Líbilo se

Dnes 18:34 - V posledních dvou sezónách měl velkou smůlu na zranění. Prodělal dvojitou zlomeninu nohy v sezóně 2015/2016. Loni se vrátil, ale pak mu na začátku letošního května opět nevydrželo zdraví. Luke Shaw se nyní vrací do plného tréninku a chce všem ukázat svůj talent. Je schopen stát se číslem jedna na postu levého obránce Manchesteru United?

V pondělí se vrátil do hry. Zatímco sobotní duel mezi Swansea a Manchesterem United byl značně sledovaný, pondělní zápas obou týmů mezi výběry do 23 let už nebyl tak na očích. Ovšem jedna důležitá událost se v něm udála.

Na levé straně obrany Manchesteru United nastoupil opravdový rychlík. Byla na něm vidět velká chuť, zápal do hry. Nebyl to nikdo neznámý, žádný bezejmenný hráč, vycházející hvězdička. Byl to Luke Shaw...

Je mu stále 22 let, ale v posledních dvou sezónách si prožil to, co mnoho fotbalistů nezažije za celou kariéru. Neustále jej trápila dlouhodobá zranění. Samozřejmě, byl to pro něj i velký nápor na psychiku. I když se dal do pořádku, byla jeho výkonnost zpochybňována, a to i samotným José Mourinhem.

Po čtyřech měsících po zranění je opět zdravý. Proti Swansea U23 zvládl odehrát necelých šedesát minut. Vyzkoušel si, že je v pořádku. Rád by se co nejdříve probojoval do prvního týmu Red Devils.

„Cítím se opravdu dobře. Nyní se zaměřuji na to, abych se dostal do prvního týmu. Tlačím na sebe. Jakmile mě bude manažer potřebovat, budu připraven. Ať už to nastane kdykoliv, těším se na to. Rád bych, aby to samozřejmě bylo co nejdřív. Ale cítím se dobře. Kdykoliv budu povolán, jsem připraven,“ prohlásil Luke Shaw.

Bude to mít ale opravdu těžké. Bez něj Manchester United zvládl úvod do sezóny bravurně. Porazil West Ham i Swansea 4:0. Vizitka pevné defenzivy je zřejmá. I tak ale nemá nikdo místo jisté. Na Shawově postu, tedy pozici levého obránce, v obou zápasech nastoupil Daley Blind.

Luke Shaw šanci má. Nesmí se ale zapomínat i na jeho dalšího konkurenta, kterým je Matteo Darmian. Nizozemec odehrál proti Hammers i proti Swans velmi slušné utkání. Ale nevypadal na tomto postu úplně přirozeně. Blind není prototypem moderního krajního obránce, který kromě svědomitého plnění defenzivních povinností, neúnavně podporuje ofenzivu.

Matteo Darmian se lépe cítí spíše na pravé straně obranné řady než vlevo. Proto by mohl být Luke Shaw hlavním kandidátem na post levého útočného obránce. Během minulé sezóny ovšem Luke Shaw schytal od Josého Mourinha celou řadu kritických slov. Vypadalo to dokonce na jeho odchod z klubu.

(zdroj: goal.com)

Ovšem Luke Shaw nakonec zůstal v kádru Manchesteru United. José Mourinho je očividně spokojený se současným stavem svého mužstva. Může jej jen lehce mrzet nezískání Ivana Perišiče.

Luke Shaw od Mourinha jistě dostane šanci. Má dveře otevřené, ale musí ji pořádně využít. Potenciál na to má. Portugalský kouč mu v minulém ročníku několikrát hodil rukavici, ale Shawovi se úplně nepodařilo ji zvednout.

José Mourinho samozřejmě bude potřebovat široký kádr, aby mohl s hráči rotovat. Brzy bude na programu Liga mistrů, a Manchester United tak čeká „klasický“ program sobota-středa-sobota.

Je to druh rutiny, kterou Luke Shaw zná, protože na Old Trafford přišel už jako teenager před třemi lety. Pokud zůstane fit a ukáže se svému manažerovi, pak má šance na to, aby mu v příštích několika letech patřila levá strana defenzivy Rudých ďáblů. Podaří se mu skutečně si podmanit tento post?

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / goal.com, youtube.com, fotbalportal.cz