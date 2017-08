Ostatní - Ryan Giggs očekává, že Manchester United pod José Mourinhem bude těžko k zastavení

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Hráči United

Dnes 14:25 - Manchester United prožil fantastický vstup do nové sezóny. Po výhrách nad West Hamem a Swansea (shodně 4:0) má na kontě plných šest bodů, a díky nejlepšímu skóre vede tabulku Premier League. Z velkých týmů ještě jako jediný neztratil. Ryan Giggs, klubová legend Red Devils, cítí, že by to pro Rudé ďábly mohla být úspěšná sezóna. Věří Mourinhově celku a připomíná mu minulost.

Vskutku impozantní úvod má za sebou Manchester United. Porazil West Ham a Swansea. Má skóre 8:0 a společně s Huddersfieldem a WBA má na kontě plný počet šesti bodů. Všechny ostatní celky Premier League už stihly ztratit nějaké body.

Ryan Giggs věří, že tento dobrý vstup naznačuje, že by Manchester United mohla čekat dobrá sezóna. Zmiňuje i faktor Josého Mourinha. Současná situace mu připomíná silné Mourinhovy týmy z minulosti. Říká, že Red Devils budou těžko k zastavení.

„Když se Mourinhův tým dostane do formy, jen těžko jej zastavíte. Udělal to v minulosti už několikrát. Nejdůležitější nyní je, aby se vypořádal se všemi tlaky. Ovšem to je něco, co Mourinho skvěle zvládá. Má s tím zkušenosti.“

„V kádru má navíc zkušené hráče, kteří mu pomohou. Michael Carrick a Ashley Young se sice ještě nezapojili, ale mají ty důležité zkušenosti. Chris Smalling a David de Gea mají také zkušenosti se získáním titulu.“

„Před startem letošního ročníku jsem si myslel, že by to letos mohl být souboj mezi Manchesterem City, který má velkou palebnou sílu, a Manchesterem United, který má opravdu vyvážené mužstvo.“

„Vypadají opravdu silně, zejména s Lukakuem a Matičem. Je také příjemné vidět, jak kreativní hráči tvoří hru. Henrik Mchitarjan už má 4 asistence. Vrací se do formy, kterou měl v Borussii Dortmund.“

„Mnoho hráčů přispívá ke střílení gólů, což je velmi důležité k tomu, abyste mohli vyhrát titul.“

