Ostatní - Hráči Chelsea proti Tottenhamu jasně ukázali, jak stojí za Contem, říká Gary Neville

Nezdalo sa mi ze ich az tak vela prehral...ano jedine co bol taky minus ze dost casto fauloval ale zas sliepky isli casto az velmi lahko do kolien az ma to vytacalo som si myslel ze pozeram spanielsku ligu...ale na to ze hral prvy 90min zapas od konca maja tak velice solidny start na to ze neni este 100% fit...Conte ho este vypracuje na top uroven :) a Matica dozenie zachvilu predsa on zase tiez nebol nejaka elita