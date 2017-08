Ostatní - Přestupové spekulace: City mají zájem o Messiho, Ibra blízko návratu

© express.co.uk - Leo Messi

0 Líbilo se

Dnes 13:34 - Letní přestupní termín se pomalu chýlí ke svému konci. Zbývají necelé dva týdny a jednání se zintenzivňují. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu v posledních hodinách a dnech.

Seri se domluvil s Barcelonou

Jednání o přestupech Coutinha ani Dembélého Barceloně zatím moc neprosperují a tak se vedení klubu snaží získat i další hráče. Například záložníka Jeana-Michaela Seriho z Nice. S ním se Barcelona měla údajně dohodnout na čtyřletém kontraktu. Dnes by měl do jednání vstoupit i francouzský klub, kterému chce Barca nabídnout 40 milionů eur. (zdroj: L‘Equipe)

Bayern zvažuje nabídku pro Draxlera

O Julianovi Draxlerovi se hovořilo především v souvislosti s možným přestupem do Barcelony. Nyní je ale hráč PSG zmiňován se zájmem Bayernu Mnichov, který údajně zvažuje nabídku ve výši 40 milionů eur. (zdroj. WAZ)

Manchester City připraven zaplatit Messiho klauzuli

Vedení Manchesteru City podle vyjádření serveru Yahoo Sports France údajně připravuje akci na získání barcelonské hvězdy Lionela Messiho. Anglický klub, stejně jako předtím PSG v případě Neymara, chce zaplatit hráčovu výkupní klauzuli, která činí 300 milionů eur. Vedení klubu to ale v posledních hodinách popřelo. O transakci by uvažovalo pouze v případě, že by to byl Messi, kdo by udělal první krok. (zdroj: Goal)

Podepíše Ibra tento týden smlouvu?

Možná dříve než se původně předpokládalo oznámí vedení Manchesteru United „novou“ posilu. Stane se jí útočník Zlatan Ibrahimović, který se ze zranění kolene dostal dříve, než se původně předpokládalo a švédský ostrostřelec by mohl tento týden podepsat nový kontrakt na Old Trafford. (zdroj: Daily mail)

United mají zájem o Sessegnona

Tottenham neuspěl při pokusu získat mladého levého obránce Fulhamu Ryana Sessegnona. Fulham s hráčem poté podepsal novou tříletou smlouvu. Nyní se ale na scéně objevuje i Manchester United, který prý po hráči hodně touží a chtěl by ho získat ještě před koncem přestupního okna s tím, že hráče nechá ve Fulhamu rok hostovat. (zdroj: Sky Sports)

Pereira zřejmě skončí ve Valencii

Záložník Andreas Pereira je velmi blízko novému angažmá. V kádru Manchesteru United pro něj opět nezbylo místo a tak po hostování v Granadě by se mohl znovu do Španělska vrátit. Eminentní zájem o něj má Valencia. (zdroj: Mirror)

Aubameyang vyslal vzkaz zájemcům

Útočník Borussie Dortmund Pierre Emerick Aubameyang sice dříve uvedl, že zůstává nadále v Dortmundu. Nicméně nyní vysílá vábničku směrem k zájemcům o jeho služby, které upozorňuje, že potřebuje z Dortmundu odejít, aby fotbalově rostl. Mezi největšími adepty na jeho získání jsou AC Milán a Chelsea. (zdroj: The Sun)

Za Costu nakonec zaplatí Atlético 50 milionů liber

Přestupová tahanice o Diega Costu je zdá se u konce. Podle britských listů se Atlético Madrid a Chelsea dohodly na konečné částce 50 milionů liber. Pevná část činí 41 milionů liber k níž ještě může Chelsea získat 9 milionů po splnění různých bonusů. (zdroj: The Sun)

Benzema podepíše nový kontrakt

Karim Benzema zřejmě prodlouží svůj pobyt v Madridu. Vedení Realu chce hráči vyjádřit svoji spokojenost s ním nabídkou nové smlouvy, která prodlouží tu stávající ještě o dva roky. Benzema by tak teoreticky mohl zůstat na San Bernabéu až do roku 2021. (zdroj: Express)

Newcastle neuspěl se snahou získat Batshuayie

Vedení nováčka Premier League z Newcastlu mělo solidní zájem o belgického forvarda Michyho Batshuayie z Chelsea. Tomu loňská sezóna nevyšla, navíc klub přivedl v létě Álvara Moratu z Realu Madrid. Nicméně manažer Antonio Conte se k této transakci staví zamítavě. (zdroj: Express)

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz