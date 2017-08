Ostatní - Nákup Moraty? Pro Chelsea to bylo na současném trhu levné zboží, hodnotí Antonio Conte

© vietnamnet.vn, fotbalportal.cz - Conte: Morata byl levný

Dnes 12:28 - V Realu Madrid kvůli vysoké konkurenci v útoku nenastupoval pravidelně. Proto zvolil cestu odchodu. Álvaro Morata přestoupil do Chelsea, kde by měl být jasným útočníkem číslo jedna. Zatím se rozjíždí pomalu a i Antonio Conte pro něj žádá trpělivost a čas. Italský manažer hovořil o španělském útočníkovi jako o levném zboží na současném přestupovém trhu. Moratovi věří.

Může se stát fantastickým útočníkem pro Premier League. Antonio Conte věří, že Álvaro Morata na to schopnosti má. I proto si jej do Chelsea přivedl. Má nahradit ostrostřelce Diega Costu, který je nyní s Chelsea ve sporu a jeho odchod je jistý.

Proti Burnley Álvaro Morata v základní sestavě nenastoupil. Přišel na hřiště, až když jeho tým prohrával s Burnley překvapivě 0:3. Za třicet minut stihl gólovou asistenci i vstřelení branky. Na body to však nestačilo.

Antonio Conte svému útočníkovi důvěřuje. Zároveň připomíná, že Morata potřebuje čas. Co říká na jeho přestupovou částku?

„Kolik peněz jsme za Moratu zaplatili? Mohlo to být 56 miliónů liber, což je na současném přestupovém trhu velmi dobrá částka.“

„Pokud si dobře vzpomínáte, Álvaro Morata v Realu Madrid nenastupoval pravidelně. Před ním byl v minulé sezóně Karim Benzema.“

„Obvykle, když nehrajete pravidelně, vaše výkonnost jde dolů. Ztrácíte kvalitu i fyzičku. Potřebujete trochu času na to, abyste se zase zvedli. Chceme, aby Morata hrál za Chelsea pravidelně. Ovšem můj výběr hráčů vůbec nesouvisí s penězi.“

„Můžete utratit spoustu peněz za jednoho hráče, ale i tak ho pak můžu posadit na lavičku, když vidím, že tento hráč není připraven na to, aby pravidelně nastupoval. Neexistuje žádný vztah mezi jeho přestupovou částkou a tím, že by musel hrát.“

„Ano, Morata je připraven nastoupit od začátku, ale opakuji, že musí zlepšit svou kondici. Potřebuje trochu času, aby byl ve své vrcholné formě. Je to mladý hráč. Může být v Chelsea spoustu let. Věřím, že může být fantastickým útočníkem. Nedávno jsem řekl, že chovám obdiv k Harrymu Kaneovi. Neznamená to, že se nelíbí mí hráči. Chtěl jsem jen podtrhnout skvělou práci Mauricia Pochettinha, kterou s Kanem odvádí.“

