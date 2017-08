Ostatní - Coutinhova situace není jednoduchá pro nikoho z nás, přiznává Jürgen Klopp

© thesun.co.uk, fotbalportal.cz - Klopp a Coutinho

Dnes 11:05 - V prvním kole ztratili v závěru dva body na půdě Watfordu. Poté zvítězili v Hoffenheimu v úvodním duelu o postup do základní skupiny Ligy mistrů. Včera se pak protrápili k výhře 1:0 nad Crystal Palace. To vše zvládli Reds bez své největší hvězdy. Liverpoolu schází Philippe Coutinho laboruje se zraněním. Daleko více je ovšem znepokojující jeho situace ohledně případného odchodu. To tíží celý klub.

Liverpool vytrvale odmítá nabídky Barcelony na Philippeho Coutinha. Podle SkySports měla ta třetí, dosud poslední, výši 113 miliónů liber. Minulý týden se objevily zprávy o tom, že sám hráč požádal o uvolnění k přestupu. Zatím ovšem brazilská hvězda zůstává hráčem Reds. Nic ale není jisté. Je zřejmé, že tyto ošemetnosti mají vliv na chod celého klubu.

Vnímají to fanoušci, jistě to vnímá vedení klubu i hráči. Pozadu nezůstává ani Jürgen Klopp. Po těsné výhře nad Crystal Palace přiznal, že situace není ideální, naopak je obtížná.

„V tuto chvíli si jistě dokážete představit, že to není jednoduché pro nikoho, ale snažíme se koncentrovat na naši práci na hřišti. Opravdu si myslím, že hráči byli skvělí.“

Na otázku, jak zareaguje na případný odchod Coutinha do Barcelony německý kormidelník Liverpoolu zareagoval slovy:

„Nemyslím si, že by mělo smysl uvažovat dopředu o věcech, které se ještě nestaly. Jedná se o situaci: co by, kdyby...“

„Situace je taková, že se nic nezměnilo. To je všechno, co vím. Dokud není vše uzavřeno, dokud nebude 31. srpna, může se stát cokoliv.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz