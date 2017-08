Ostatní - Další výhra 4:0 – 4 pozitiva pro Josého Mourinha

© skysports.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - Pozitiva pro Josého Mourinha

Dnes 10:36 - Manchester United zopakoval proti Swansea výsledek z prvního kola, když opět nastřílel čtyři branky a ani jednou neinkasoval. Má tak po dvou kolech plný počet 6 bodů, na kontě dvě čistá konta. José Mourinho může být zatím se startem nového ročníku Premier League nadmíru spokojen. Vypadá to, že nové posily se implementovaly do sestavy skvěle. Bude to i nadále pokračovat?

Poprvé za 110 let se stalo, že Manchester United vstřelil čtyři nebo více gólů ve dvou úvodních duelech ligového ročníku. Je to teprve podruhé v celé historii, kdy se nějakému týmu podařilo. Eric Bailly, Romelu Lukaku, Paul Pogba a Anthony Martial - to byli proti Swansea střelci, kteří se zapsali do statistik. Lukaku, Pogba a Martial skórovali i proti West Hamu. V táboře Manchesteru United tak vládne pozitivní atmosféra.

Redakce SkySports vybrala čtyři další pozitivní body pro Josého Mourinha. Co může portugalského lodivoda těšit?

Vyváženost ve středu pole

Nemanja Matič sklidil velkou chválu za svůj výkon proti West Hamu v zahajovacím zápase sezóny. Jeho „partnerství“ s Paulem Pogbou vypadalo slibně i proti Swansea. Tato součinnost začíná fungovat na výbornou. Oba jsou velmi dobře fyzicky vybaveni a na hřišti jim to pomáhá. Paul Pogba se díky Matičovi může více vytahovat dopředu a podporovat ofenzivu. Přidává týmu novou dynamiku, která je cítit.

Pogbovi to s Matičem sedí (zdroj: thesun.co.uk)

Podruhé v řadě se stalo, že Paul Pogba skóroval po příchodu Marouana Fellainiho, který se stáhl na jeho pozici do hloubi pole. To připomíná způsob, jakým využíval Yayu Tourého Manchester City. Ten se také vysouval v době, kdy měl tým více otevřeného prostoru. U Pogby to vypadá, že dokáže také zastat obě role během jediného zápasu.

Lukakuův rychlý start

Během Superpoháru UEFA Romelu Lukaku proti Realu Madrid spálil několik šancí, ale zároveň se mu podařilo skórovat. V prvních dvou ligových duelech ukazuje důvody, proč na Old Trafford přišel. Je v Manchesteru United od toho, aby střílel branky, a to zatím plní svědomitě. Potřeboval se nastartovat co nejrychleji, což se mu daří. Za dvě kola má tři góly.

Lukaku skóruje (zdroj: skysports.com)

Ačkoliv proti Swansea nebyl tolik vidět a nebyl tak aktivní, tak úkol splnil. Znovu skóroval. To je to hlavní, co se od něj očekává. Thierry Henry vypomáhá u belgického národního týmu, takže Lukakua dobře zná. I on je po utkání hodně chválil.

Mchitarjanovo kouzlo

Proti West Hamu i proti Swansea skórovali Paul Pogba i Romelu Lukaku, ale mužem zápasu byl v obou případech Henrik Mchitarjan. V minulé sezóně Premier League si tento ofenzivní záložník připsal během 24 utkání jedinou asistenci. Nová sezóna? Henrik Mchitarjan nahrál na dva góly proti West Hamu a totéž zopakoval i proti Swansea.

Mchitarjan hraje famózně (zdroj: skysports.com)

Arménský záložník, který kopal i za Šachtar Doněck a Borussii Dortmund je fantastickým hráčem. Očividně jsou zde náznaky, které ukazují, že Mchitarjan už je na Premier League a na hru za Manchester United plně připraven. Hovořil o „štěstí“ a o „týmovém duchu“. Jenomže ve skutečnosti se na hřišti Swans opět ukázala jeho nesporná kvalita.

Součinnost obrany

Manchester United ani jednou neinkasoval. Vypadá to, že se vzadu vytváří pevná hradba, která si dokáže s útoky soupeře poradit snadněji než v minulé sezóně. I když nesmíme zapomínat na pokus Jordana Ayewa, který orazítkoval brankovou konstrukci. Stoperská dvojice v podání Baillyho a Jonese vypadá velmi nadějně.

Phil Jones tvoří s Baillym skvělou stoperskou dvojici (zdroj: skysports.com)

Victor Lindelöf sice stál poměrně dost peněz, ale Phil Jones může hrát stejně důležitou roli. Dokázal se vypořádat s hrozbou v podobě Tammyho Abrahama a v prvním duelu mu nečinila problém ani rychlost Chicharita. Jones společně s Baillym nastoupili spolu v loňské sezóně od úvodní minuty pouze jednou (výhra 2:0 s Crystal Palace). Je možné, že v těchto dvou našel José Mourinho to nejideálnější stoperské duo.

