Ostatní - Arséne Wenger neplánuje nikoho koupit, aniž by nejdřív někdo odešel. Tým by nebyl zvládnutelný, říká

Dnes 13:28 - Fanoušky potěšil nákupem Alexandra Lacazetta, který se stal nejdražší posilou v dějinách Arsenalu. Arséne Wenger získal v létě i obránce Kolašinace. Ovšem to je vše. A francouzský manažer nyní přiznal, že o dalších nákupech nepřemýšlí. Nejméně do doby, kdy z klubu nikdo neodejde. Podle něj musí nejprve někdo odejít a tým se musí „ořezat“. Jinak by příchody byly kontraproduktivní a tým by nebyl zvládnutelný.

V prvním kole se Gunners ještě podařilo nepříznivě se vyvíjející duel s Leicesterem otočit. Ovšem včera padli na půdě Stoke 1:0. Někteří příznivci Arsenalu volají po dalších posilách. Jenomže Arséne Wenger má jiný názor.

V sobotu nebyli ani na lavičce náhradníků Lucas Pérez, Calum Chambers, Kieran Gibbs a Jack Wilshere. A Wengerovou prioritou je nejprve nějaké hráče prodat či poslat na hostování a teprve potom přivést nějakou další posilu.

„Očekávám, že nejprve nějakého hráče prodáme. To je všechno. Očekávám, že hráči odejdou, protože máme příliš mnoho hráčů.“

„Není to zvládnutelné a mnoho klubů je ve stejné situaci. To je důvod, proč je nyní přestupový trh tak klidný. V současné době máme v kádru 33 hráčů. To je moc.“

Arsenal v tomto týdnu prodal Gabriela do Valencie. Očekává se i odchod Lucas Péreze, který nedostává tolik příležitostí. Samozřejmě se čeká na to, jak dopadne situace ohledně Alexise Sáncheze. Chilský reprezentant by se už měl zapojit do příštího zápasu proti Liverpoolu.

