Ostatní - Vést Chelsea i na novém Stamford Bridge? Antonio Conte chce u Blues setrvat ještě několik let

© thesun.co.uk, fotbalportal.cz - Conte chce Chelsea vést i na novém stadionu

1 Líbilo se

Dnes 08:32 - Antonio Conte usedl za kormidlo Chelsea loni v létě. Ihned londýnský klub dovedl k mistrovskému titulu, což bylo pro většinu expertů i fanoušků velké překvapení. Během sezóny se spekulovalo o tom, že by se italský kouč mohl ihned vrátit do Itálie. Nakonec ale podepsal novou smlouvu s Chelsea. Teď uvedl, že by rád zůstal co nejdéle. Chce Chelsea vést i na novém stadionu, jehož otevření je plánováno na sezónu 2021/2022.

Poprvé se vydal mimo rodnou Itálii. Nebyl mu prorokován okamžitý úspěch. Navíc, když zamířil do Premier League, která je nejvyrovnanější ligou z TOP evropských soutěží. Antonio Conte to ale zvládl a s Chelsea na konci sezóny 2016/2017 pozdvihl pohár pro mistra ligy.

Letos v létě pak podepsal novou vylepšenou smlouvu. Ovšem na začátku sezóny přišla facka v podobě domácí prohry s Burnley 2:3, a navíc Blues přišli o vyloučené Cahilla s Fábregasem.

V posledních letech se v Chelsea manažeři často mění. Antonio Conte by to rád změnil. Chce se vrátit do osmdesátých let, kdy klub vedl čtyři roky John Neal. Od té doby se u Blues trenéři rychle střídají.

„Chci zlomit tuto špatnou skutečnost. Musím být pozitivní. Když začínáte práci v novém klubu, chcete v něm vydržet dlouhá léta. Doufáte v to.“

„Mohla by to být fantastická výzva pro mě i pro klub - zůstat spolu a hrát s tímto týmem na novém stadionu.“

„Upřímně řečeno, nový stadion bude skvělý, ale hodně se mi líbí Stamford Bridge. Cítím, že Stamford Bridge je jako můj domov.“

Chelsea už dokončila plány na modernizaci stadionu. Získala už stavební povolení. Kapacita se má zvednout na 60 000 míst. Stavba má stát odhadem 500 miliónů liber. Předběžně by měl být stadion připraven na sezónu 2021/2022.

Blues dnes hrají na půdě týmu, který také modernizuje svůj stánek. Tottenham na jednu sezónu působí ve Wembley. Staré White Hart Lane bylo zbouráno a na jeho místě už se staví nový stadion.

„Určitě to není stejné, když nehrajete na svém stadionu. Je to jiné. Ale pokud chcete učinit další krok ke zlepšení klubu, je to nezbytné,“ dodal Conte.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz