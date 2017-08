Ostatní - Lukaku má ještě nedostatky, nemá tak dobrý pohyb – Alan Pardew a Thierry Henry analyzují výkon belgického střelce

© skysports.com, fotbalportal.cz - Romelu Lukaku

Dnes 07:45 - Druhé ligové kolo a Romelu Lukaku se opět zapsal mezi střelce Manchesteru United. Po dvou zápasech má na kontě 3 góly. Včera přispěl k výhře 0:4 na půdě Swansea. Alan Pardew chválí zakončovací schopnosti belgického snajpra. Na druhou stranu vidí velký prostor pro zlepšení, zejména co se týče Lukakuova pohybu. K hodnocení výkonu útočníka Red Devils se přidal i Thierry Henry.

Přišel s vizitkou skvělého střelce, který sází gól za gólem. Po dvou ligových zápasech to zatím Romelu Lukaku potvrzuje. V prvním kole dvakrát pokořil obranu West Hamu. Včera pak skóroval i proti Swansea, a má tak na svém kontě už tři přesné ligové zásahy.

Ovšem na druhou stranu, Romelu Lukaku měl v utkání proti Swans pouze 25 doteků s míčem. Toho si všiml i Alan Pardew, který naposledy vedl Crystal Palace. Momentálně je bez trenérského angažmá. Podle něj musí Lukaku zapracovat na svém pohybu, aby se dostal na vyšší úroveň.

„Lukaku se musí zlepšit, zejména ve chvílích, když Manchester United drží své pozice a nemá míč.“

„Jeho pohyb nebyl proti Swansea dost dobrý. Ať už se hrálo nakrátko, dlouhé míče nebo na rychlý protiútok. Potřebuje více pohybu, aby měl více doteků s míčem a více se zapojil do hry.“

„Byly chvíle, kdy si hráči Manchesteru United vyměňovali míč a Lukaku byl statický. Musí přemýšlet trochu rychleji. Ale když přijde šance, tak se nemýlí. Je to skvělý zakončovatel.“

„Předtím jsme mluvili o van Nistelrooyovi, Sheringhamovi a Ibrahimovičovi. Musí si uvědomit, co má dělat a kde se má pohybovat, když je bez míče.“

„Je to nejlepší místo, kde se může zlepšovat, protože v Manchesteru United bude po zápase sledovat video s José Mourinhem.“

K tomu dodal svůj názor i Thierry Henry.

„Je to něco, co musí vnést do své hry. Všichni víme, co dokáže.“

„Pokud se chcete v Manchesteru United dostat na vyšší úroveň, tak čtyři góly ve třech oficiálních soutěžních zápasech jsou skvělé. Je to známka zlepšení. Bude na tom stále pracovat, s výjimečnými spoluhráči, s José Mourinhem.“

„Mourinho mu pomůže rozvinout tuto stránku hry. Všichni víme, že Lukaku má jednu věc, která je nejdůležitější - když mu dáte míč v šestnáctce, tak skóruje.“

„Ten kluk je poháněn velkou silou. Přesně ví, co chce. Přesně ví, co má udělat.“

„Nezapomínejme, že je stále ještě velmi mladý na to, v jakém týmu teď hraje. Je v Manchesteru United. Když hrajete za Red Devils, všechno je úplně jiné.“

„Hrajete přátelský zápas proti LA Galaxy a vaše neproměněná šance se stane virální. Všichni o tom ví. Když hrajete za Everton a selžete v šanci, nikdo se o tom nedozví.“

„Je ale natolik silný, aby se s tím vyrovnal. Proto přišel do Manchesteru United. Není to snadné, ale zvládá to. Dáte mu šanci skórovat a on to udělá. Mluvíme tady o budoucnosti. Vždyť je v Manchesteru United týden i s cestou a už má na kontě čtyři góly. A to nejlepší ještě teprve předvede.“

