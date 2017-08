Ostatní - Manchester United během čtyř minut nastřílel tři góly, Liverpool se protrápil k jednobrankové výhře nad Crystal Palace. Arsenal se neprosadil a na půdě Stoke prohrál

© premierleague.com - Jesé

Včera 15:17 - Manchester United si díky třem gólům, které v závěru utkání se Swansea vstřelil během pouhých čtyř minut, připsal další vysoké vítězství. Tříbodový zisk slaví i Liverpool, ten se ale na svoji výhru nadřel o poznání více. Jediná branka zápasu padla až dvacet minut před koncem. Arsenal i přes drtivou dominanci nestačil na Stoke, kterému stačila jediná přesná trefa

Swansea City - Manchester United 0:4

Branky: 45. Bailly, 81. R. Lukaku (Mchitarjan), 82. P. Pogba (Mchitarjan), 84. Martial (P. Pogba)

Swansea City:Fabiański - Bartley (67. Routledge), F. Fernández (C), Mawson - Naughton, Fer, Mesa (67. L. Narsingh), M. Olsson - T. Carroll, J. Ayew - T. Abraham

Manchester United:de Gea - A. Valencia (C), Bailly, P. Jones, Blind - N. Matić, P. Pogba - Mata (75. Fellaini), Mchitarjan (85. A. Herrera), Rashford (75. Martial) - R. Lukaku

V první šanci zápasu se trochu překvapivě octla Swansea, jmenovitě Jordan Ayew, který ve třetí minutě zaskočil Davida De Geu, jeho zakončení ale skončilo pouze na břevně. Poté Manchester začal pozvolna přebírat útočnou iniciativu. United mohli těžit ze silného středu pole i rychlých krajních hráčů, velké šance přesto přicházely po standardních situací. V desáté minutě hosté rozehrávali přímý kop. Matův centr přistál na hlavě Philla Jonese, po jeho hlavičce se ale znovu rozeznělo břevno.

Velkou příležitost na skórování měl v pětatřicáté minutě Marcus Rashford, který se díky nepřesné hlavičce domácího Mawsona dostal do samostatného úniku. Rahsfordovo zakončení ale bylo nedůrazné a umístěné do středu brány, a proto s ním gólman Fabianski neměl větší problémy.

Skóre se měnilo až v samotném závěru poločasu. Ve čtyřicáté páté minutě Manchester zahrával rohový kop, po kterém se k hlavičce dostal Paul Pogba. I potřetí však zaúřadovalo břevno - Pogbova hlavička se od horní tyče odrazila zpět na brankovou čáru, naštěstí pro United však s gólovou dorážkou přispěchal Eric Bailly, který vstřelil jedinou branku první půle.

Ve druhém poločase Manchester polevil v tempu a Swansea měla šanci se usadit na polovině soupeře. Do hry se prakticky nedostával Romelu Lukaku - v padesáté minutě měl belgický útočník na kontě deset dotyků s balonem. V šedesáté minutě obrana United zapomněla na úplně volného Tammyho Abrahama, útočník, který je ve Swansea na hostování z Chelsea, však hlavou výrazně minul bránu.

Přestože Lukaku nebyl příliš ve hře, deset minut před koncem se dočkal kýženého gólu. Tři obránci Swansea se stáhli k Mkhitaryanovi s míčem a nevěnovali pozornost Lukakuovi, ke kterému směřovala přihrávka. Sám před brankářem Fabianskim se Belgičan nemohl mýlit.

Druhá inkasovaná branka přiblížila Manchester ke třem bodům, jejichž zisk United definitivně potvrdili o dvě minuty později. Labutě ve středu hřiště ztratily balon a hosté přešli do rychlého protiútoku, který gólovým lobem zakončil Paul Pogba. Uplynuly další dvě minuty a Manchester vedl 4:0. Poté, co United ubránili rohový kop, se trojice hráčů v červeném se řítila proti dvojici bránících hráčů Swansea. Bleskovou akci přetavil ve čtvrtou branku Anthony Martial.

zdroj: premierleague.com

Liverpool FC - Crystal Palace 1:0

Branky:73. Mané

Liverpool FC:Mignolet - Joe. Gomez, Matip, Klavan, Robertson - Henderson (C), Milner, Wijnaldum (72. Solanke) - Firmino, Sturridge (61. M. Salah), Mané

Crystal Palace FC:Hennessey - Fosu-Mensah, Dann, Tomkins - J. Ward, Milivojević (76. Kaikai), Puncheon (C) (74. McArthur), van Aanholt (85. Schlupp) - Townsend, Loftus-Cheek - Ch. Benteke

Oba týmy disponují rychlostními typy fotbalistů, což v úvodu slibovalo utkání hrané ve velkém tempu. Po slibných prvních minutách se však hra ustálila. Byl to Liverpool, kdo se více držel na balonu, svoji převahu ale domácí nevyužili pro vytvoření nějaké velké šance. Za zmínku stál maximálně průnik Jamese Milnera, který se po levé straně prosmýkl do vápna, místo centru však zvolil střelu namířenou přímo do náruče gólmana Hennesseye.

Další minuty příliš vzruchu nenabídly. Liverpool měl problém přenést svoji kombinační hru do prostorů, odkud by mohl ohrozit soupeřovu brány. Centry z křídelních prostorů navíc postrádaly přesnost.

Malé oživení přišlo v závěru poločasu. Ve dvaačtyřicáté minutě se ke střele zpoza vápna napřáhl Firmino, jeho rána byla sice prudká, mířila však do míst, kde byl připravený gólman Crystalu Palace. Stejná akce se opakovala i na druhé straně a i Puncheon, podobně jako Firmino, pouze vyprášil rukavice gólmana Mignoleta.

Na začátku druhé půle se Liverpool nadále obléhal pokutové území soupeře. Domácí měli k dispozici rohové kopy i přímé kopy z dobrých pozic, James Milner se však potýkal s přesností svých střel. Nakonec to málem byl Crystal Palace, kdo mohl jít do vedení. V šestapadesáté minutě Ragnar Klavan nepřetlačil na pravé straně Rubena Loftuse-Cheeka, který se dostal do pokutového území a přihrávkou pod sebe našel Christiana Bentekeho. Někdejší útočník Liverpoolu však neseřídil svá mířidla a z hranice malého vápna přestřelil bránu.

K vytouženému gólu se Liverpool protrápil v sedmdesáté druhé minutě. Míč se od střídajícího Solankeho i díky šťastnému odrazu od hostujícího obránce dostal k Sadio Manému, který sám před gólmanem Hennesseym nezaváhal a poslal Liverpool do vedení.

Crystal Palace si tlak, který by vedl ke vstřelení vyrovnávací branky, nevytvořil. V osmdesáté sedmé minutě se sice do míče na hranici vápna opřel Kaikai, ale gólman Mignolet byl pozorný. O dvě minuty později mohl na druhé straně definitivně rozhodnout Solanke, bývalý hráč Chelsea ale prostoru a času ve vápně nevyužil a trefil pouze hostujícího brankáře. Liverpool tak napodruhé udržel svůj těsný náskok a oslavil první výhru v sezoně.

zdroj: premierleague.com

Stoke City - Arsenal FC 1:0

Branky:47. Jesé (Berahino)

Stoke City:Butland - K. Zouma, Shawcross (C), Cameron - Diouf, Allen, D. Fletcher, Pieters (89. Martins Indi) - Shaqiri (25. Berahino), Jesé (71. Sobhi) - Choupo-Moting

Arsenal FC:Čech (C) - Mustafi, Monreal, Kolašinac (66. Giroud) - Bellerín, Ramsey, Xhaka (79. Iwobi), Oxlade-Chamberlain - Özil, Welbeck - A. Lacazette (79. Walcott)

Arsenal se proti Stoke prezentoval svižnou hrou. Ofenzivní hráči Gunners se spoluhráčům nabízeli náběhy do vápna, kam byla adresována řada přihrávek. V bráně Stoke se však činil gólman Butland, který zasáhl jak proti osamocenému Welbeckovi, tak v sedmadvacáté minutě proti Ramseymu, který si na zadní tyči naběhl na centrovaný míč. Jack Butland byl však přesný a převážně díky němu bylo skóre stále nerozhodné. Kurt Zouma, který je ve Stoke na hostování z Chelsea měl štěstí, že jeho zákrok, po kterém Héctor Bellerín v pokutovém území upadl na trávník, rozhodčí nevyhodnotil jako penaltový, přestože si o to Zoumův skluz říkal. První půle tak skončila bez branek.

Co na tom, že v prvním poločase zápasu dominoval Arsenal, dvě minuty po zahájení druhé půle se do vedení dostalo Stoke. Saido Berahino našel v pokutovém území rozběhnutého Jesého, který křížnou ranou překonal Petra Čecha a hned ve svém prvním utkání v dresu Stoke tak slavil vstřelenou branku.

Za nepříznivého stavu vyvíjel Arsenal na soupeře soustavný tlak, ale Jack Butland byl podobně jako v prvním poločase neomylný. V šedesáté sedmé minutě se se dvěma obránci na zádech probíjel do vápna Danny Welbeck. Útočník Arsenalu volil místo přihrávky na lépe postaveného Ramseyho střelu, aby znovu nechal vyniknout Butlanda.

Arsenal rozvlnil síť v sedmdesáté třetí minutě, precizní gólová střela do horního rohu brány ale Lacazettovi nebyla uznána, protože pomezní mával doslova centimetrové ofsajdové postavení francouzského útočníka. V pětiminutovém nastavení Arsenal nezachránil ani žolík Olivier Giroud. Stoke tak porazilo Arsenal těsně 1:0

zdroj: premierleague.com

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz