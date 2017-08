Ostatní - José Mourinho: Chelsea by neměla hledat výmluvy. Je hlavním favoritem na titul

© sports-news.com - José Mourinho

Dnes 11:58 - Manažer Manchesteru United José Mourinho se domnívá, že Chelsea by neměla hledat výmluvy, pokud se jí v letošní sezóně nepodaří obhájit titul v Premier League. Mourinho považuje svůj bývalý klub za hlavního favorita na zisk titulu, přestože Chelsea v úvodním kole podlehla 3:2 Burnley a v letošní sezóně již nemůže počítat s Diegem Costou a Nemanjou Matičem.

Navzdory tomu, že do nové sezóny Premier League lépe vkročil Manchester United výhrou 4:0 nad West Hamem, považuje Mourinho za největšího kandidáta na ligový primát londýnskou Chelsea.



„Pokud mají nějaké problémy a já nevím, jestli nějaké mají, budou za pár týdnů minulostí, protože se uzavře přestupový trh,“ prohlásil Mourinho.



„Mají velice dobrý tým, velice dobré hráče a já nevidím jediný důvod, proč by neměli bojovat o titul.“



„Lidé říkají, že Chelsea ztratila důležitého hráče (Nemanju Matiče), ale když koupíte (Tiemouého) Bakayoka a (Dannyho ) Drinkwatera (spojován s přestupem do Chelsea), tak kde je problém?“



„Problém je, když prodáváte a nekupujete. Ale když prodáváte a kupujete, tak jaký by měl být problém? Pro mě je favoritem na titul jeho obhájce - vždycky. Protože z nějakého důvodu byl šampionem,“ dodal manažer United.

