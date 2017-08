Ostatní - Conte se vysmál požadavkům Diega Costy. Hráč je pro něj minulostí

© SkySports.com - Antonio Conte

Dnes 19:52 - Manažer Chelsea Antonio Conte se na tiskové konferenci vysmál posledním nářkům ze strany Diega Costy a španělského útočníka označil za “minulost“. Costa v pátek vyzval Chelsea, aby snížila své finanční požadavky a dovolila mu vrátit se do Atlétika Madrid, přičemž sám prohlásil, že se do Londýna již nevrátí.

Conte, který měl údajně Costu prostřednictvím textové zprávy informovat o tom, že s ním na Stamford Bridge již nepočítá, nedokázal udržet smích, když byl dotázán na Costovy prosby ohledně snížení přestupových požadavků Chelsea.



„To je skvělé,“ reagoval Conte na dotaz ohledně Costy. „Mohu vám říct, že každý, kdo pracuje v Chelsea, moc dobře ví, co se stalo během minulé sezóny. Tohle je opravdu vtipné.“



„Nemám zájem se k tomu dále vyjadřovat. Pro mě je to minulost.“



Chelsea čeká o víkendu po nečekané prohře 3:2 s Burnley v úvodním utkání Premier League těžký zápas na Wembley proti Tottenhamu Hotspur a Conte se v něm bude muset obejít bez vyloučených Garyho Cahilla a Cesca Fábregase.



Kromě nich budou Chelsea kvůli zranění chybět také Eden Hazard a Tiemoue Bakayoko a Conte přiznává, že jeho tým nemá v současnosti tak “pevný základ“, jako jejich soupeř.



„Myslím si, že Tottenham dělá v posledních letech fantastickou práci, Pochettino dělá skvělou práci. Vytvořil pro tento klub dobrý základ. My si z nich musíme vzít příklad, v tomto ohledu totiž na Tottenham nemáme.“



„Chci pomoci klubu vybudovat stejně solidní základnu. John Terry, Mikel, Ivanovič, Drogba, v posledních letech jsme ztratili spoustu hráčů a teď musíme najít způsob, jak vybudovat tým pro budoucnost.“



Conte dále připustil, že letní posila za 70 milionů liber Álvaro Morata stále není v optimální zápasové kondici, ale vzhledem k nedostatku útočníků musí pracovat s tím, co má právě k dispozici.



„Myslím si, že mým úkolem je pracovat s mými hráči a zlepšovat tým,“ dodal Conte. „Vím, že klub dělá na přestupovém trhu, co může, ale já musím pokračovat s hráči, které mám. Uvidíme, co se do konce přestupového termínu stane, v každém případě ale budu velice šťastný.“









