Zase tolik neplašte, nákup je to dobrý, ale to je všechno. Matič není už nejmladší a nejrychlejší, přehled *jen* dobrý má, ale to platí jen pro obrané prostory, směrem do předu nějak nepomůže, jako třeba Busquets či Casemiro. Takový N Golo je 10x lepší než Matič a Bakayoko na svůj věk výkonostně podobný Matičovy. Matič ma zkušenosti, což Mourinho potřebuje, koně co pokryje to co má a je to, ale nějak extra United Matič nepomůže.