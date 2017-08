Ostatní - Ohledně podpisu nové smlouvy s Alexisem Sánchezem nenastal žádný posun, přiznává Wenger

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Alexis Sánchez

Dnes 15:19 - Arsenal přes léto získal Kolašinace a Lacazetta. Podařilo se mu udržet největší hvězdy, alespoň tedy prozatím. Největší šrumec je okolo Alexise Sáncheze. Chilskému reprezentantovi schází už jen rok platné smlouvy. Zájemci jsou, jmenovitě Paris Saint-Germain a Manchester City. Pokud zůstane u Gunners a nepodepíše nový kontrakt, může příští rok v létě odejít zdarma.

Alexis Sánchez je stále hráčem Arsenalu. Do prvního ligového zápasu nenastoupil, protože jej trápí poraněné břišní svaly. Neměl by nastoupit ani o víkendu proti Stoke. Ovšem daleko více se řeší jeho kontrakt.

Ten stávající mu vyprší za rok. Na přestupovém trhu je o něj velký zájem. Arsenal se samozřejmě co nejvíce snaží, aby se Sánchezem podepsal novou smlouvu. Ovšem momentálně žádný pokrok nenastal, což potvrdil i Arséne Wenger.

„V tuto chvíli ohledně nového kontraktu s Alexisem Sánchezem nic nového nemáme, protože jsme tuto věc v poslední době vůbec neřešili.“

„Hráčovi zbývá ještě poslední rok stávající smlouvy a nyní se připravuje na novou sezónu.“

„Na druhou stranu jsme nedosáhli žádného pokroku.“

Proti Stoke City s největší pravděpodobností ještě Alexis Sánchez nenastoupí. Spíše to vypadá, že by mohl zasáhnout do dalšího zápasu proti Reds.

„Vypadá to, že to pro Sáncheze bude příliš brzy, ale na tréninku pracuje velmi tvrdě.“

„Měl by nastoupit příště proti Liverpoolu. Bude to pro nás vzpruha. Musíme být u něj opatrní, aby se mu zranění neobnovilo.“

