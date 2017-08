Ostatní - Přestupové spekulace: Barcelona zvyšuje nabídku za Coutinha, Atlético učinilo další krok ke Costovi, Real zamíchaný do boje o hvězdu Premier League

© FotbalPortal.cz -

Dnes 13:42 - Letní přestupní termín se pomalu chýlí ke svému konci. Zbývají dva týdny a jednání se zintenzivňují. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu v posledních hodinách a dnech.

Van Dijk v Londýně

Přestup obránce Southamptonu Virgila van Dijka do Chelsea už je zřejmě otázkou příštích hodin. Hráč byl totiž spatřen v Londýně, což ještě umocňuje dosavadní spekulace o jeho blížícím se transferu. Nicméně ve hře je stále i Liverpool, který neztrácí víru, že se mu podaří získat fotbalistu, který před deseti dny předložil vedení Saints „Transfer request“. (zdroj: The Telegraph)

Atlético nabídne za Costu 45 milionů

Vedení Atlética Madrid je připraveno učinit další krok k tomu, aby se konečně vyřešil návrat rebelujícího útočníka Diega Costy z Chelsea do kádru rojiblancos. Podle informací Los Colchoneros nabízí za hráče, který odmítá s týmem trénovat, 45 milionů liber. (zdroj: AS)

AC Milán je blízko Sanchesovi

Milánské AC je na dosah angažování 19letého portugalského záložníka Renata Sanchese z Bayernu Mnichov. Za hráče, o něhož měli zájem i v Manchesteru United a Chelsea, má nový majitel italského klubu zaplatit kolem 35 milionů eur. (zdroj: Calciomercato)

Barcelona předložila Liverpoolu novou nabídku...

Barcelona dál bojuje o to, aby Brazilec Coutinho co nejdříve vzal za kliku kabiny na Camp Nou. Poté, co se vedení Liverpoolu nespokojilo s částkou ve výši 90 milionů eur, management katalánského klubu přitlačil a nyní posílá na Anfield Road nabídku hodně přesahující stomilionovou hranici - o osmnáct milionů liber. (zdroj: The Sun)

...a obdržela varování z Tottenhamu

Zástupci londýnského Tottenhamu naopak varovali direktivu Barcelony. Ta totiž brousila při shánění posily i kolem Dele Alliho z kádru Spurs. Nicméně prezident klubu Daniel Levy důrazně upozornil azulgranas, že jejich hráč není na prodej, a to ani za ohromujících 150 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Real má údajně zájem o Rodriga

Real Madrid má podle informací španělského bulváru zájem získat ještě toto léto brazilského 24letého obránce Rodriga Caia. Fotbalista FC Sao Paulo, který má na kontě tři reprezentační starty, vyniká především svoji univerzálností a síle ve vzdušných soubojích. Cena hráče na fotbalovém trhu je podle Transfermarkt 9 milionů eur. (zdroj: Hard Tackle)

Chelsea je údajně ochotna navýšit nabídku

Antonio Conte by chtěl ve svém týmu fotbalistu Arsenalu Oxlade-Chamberleina. A to natolik, že je údajně za hráče, jemuž za rok končí smlouva, ochoten nabídnout až 40 milionů liber. Vedení Arsenalu zatím nenabídlo Chamberleinovi nový kontrakt, díky němuž by si hráč přál vydělávat aspoň 100.000 liber týdně. Aktuálně mu na účet chodí 65.000 týdně. (zdroj: Read Chelsea)

Také Real se zajímá o Alexise

Arsenal údajně obdržel nabídku ve výši 60 milionů liber od Manchesteru City na prodej útočníka Alexise Sáncheze. O něj ale začal projevovat zájem i Real Madrid. Los Blancos se sice zajímali jen neformálně, nicméně vzhledem k tomu, že Gunners by neradi posilovali konkurenci v Premier League, je madridský zájem možnou únikovou cestou. (zdroj: Caught Offside)

United už nechtějí Rose

José Mourinho měl ve svých přestupových plánech i obránce Dannyho Rose. Anglický reprezentant je prý ochoten opustit současný klub Tottenham Hotspur poté, co zpochybnil klubové ambice a vyjádřil přání přestoupit na Old Trafford. Nicméně United už transfer nebudou dál zkoušet, neboť se domnívají, že stanovisko Tottenhamu neprodávat je nezvratné. (zdroj: Sky Sports)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz