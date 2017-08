Ostatní - Manchester City u West Bromu nepochodil s nabídkou za Jonnyho Evanse

© skysports.com - Jonny Evans

Dnes 11:58 - Manchester City se během léta zaměřoval na talentované hráče a osvědčené hvězdy - přivedl Bernarda Silvu, Kyle Walkera a ještě několik dalších hráčů. Nyní se zdá, že Citizens svoji pozornost soustředili i na zkušené fotbalisty ostřílené Premier League. Jejich nabídka za obránce Jonnyho Evanse však byla West Bromem odmítnuta.

Poté co Manchester City dokonal mohutnou obměnu krajů obrany, by Pep Guardiola rád posílil i střed defenzivy. Hodně žádaný byl během léta Virgil Van Dijk, který na základě zájmu věhlasnějších klubů požádal Southampton o svolení k přestupu. Southampton sice nizozemského hráče na čas separoval od ostatních hráčů, klub ale zároveň prohlašuje, že Nizozemec je toto léto neprodejný.

I proto mohl Manchester City obrátit svoji pozornost k Jonnymu Evansovi z West Bromu. Devětadvacetiletý obránce do West Bromu přestoupil před dvěma lety poté, co předchozích devět let strávil v Manchesteru United.

Manchester City za Evanse nabídl 18 milionů liber, West Brom však tuto nabídku odmítl s tím, že hráč není na prodej. Odmítnut byl před nějakou dobou i Leicester, který za severoirského fotbalistu nabízel deset milionů liber.

O zkušené obránce je zdá se v Premier League nouze a kluby, které takové hráče vlastní, si je pečlivě hlídají. O devětadvacetiletého Evanse se už před rokem ucházel Arsenal, West Brom však ani tehdy nechtěl svého kapitána pustit.

Manažer Pep Guardiola před několika týdny prohlásil, že před uzavřením přestupového okna by rád sehnal ještě jednoho středního obránce. Je tak otázka, zda Citizens svoji nabídku za Evanse navýší, nebo zda se porozhlédnou jinde.

V současné době kádr Manchesteru City disponuje pěti přirozenými středními obránci - Johnem Stonesem, Nicolásem Otamendim, Vincentem Kompanym, Eliaquimem Mangalou a Jasonem Denayerem. Poslední dva jmenovaní si však stabilní pozici v sestavě Citizens nevybojovali a v minulých sezonách putovali po hostování. V případě, že by Guardiola plánoval přejít na systém se třemi středními obránci, by rozšíření obranných řad bylo nutností.

Ondřej Pražák / bbc.com