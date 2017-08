Ostatní - Prodejte Coutinha a kupte Diega Costu, radí Liverpoolu Andy Townsend

© express.co.uk, fotbalportal.cz - Costa do Liverpoolu? Coutinho do Barcelony?

Dnes 14:40 - O obou se mluví takřka denně. Philippe Coutinho údajně podal žádost o přestup a touží odejít z Liverpoolu do Barcelony. Diego Costa zase nefiguruje v plánech Antonia Conteho a nyní odpočívá v rodné Brazílii, kde čeká, jak jeho situace dopadne. Andy Townsend, bývalý hráč Chelsea, Aston Villy a dalších anglických klubů, Reds radí, aby Coutinha prodali a koupili právě Diega Costu.

Barcelona o Coutinha hodně stojí. Minulý týden na něj poslala druhou nabídku, která převyšovala 90 miliónů liber. Jenomže Liverpool ji odmítl. Sám Philippe Coutinho na to měl zareagovat tak, že podal žádost o přestup.

Vedení Liverpoolu stále tvrdí, že Philippe Coutinho letos v létě nikam neodejde. U Diega Costy je situace jiná. Stále je hráčem Chelsea, ale Blue s ním nepočítají. Costa by rád odešel do Atlética Madrid. Dle jeho slov jej ale chce Chelsea prodat jinam. Momentálně si užívá volna v rodné Brazílii.

Andy Townsend, bývalý irský reprezentant, který nastupoval například za Southampton, Norwich, Aston Villu, Middlesbrough, WBA a odehrál více než 100 zápasů za Chelsea, Liverpoolu radí následující:

„Prodal bych Coutinha. Ne proto, že si myslím, že je to dobrý hráč. Myslím si, že je to fantastický hráč, ale Liverpool potřebuje někoho do obrany a také klasickou devítku.“

„Firmino je skvělý. Pokud je zdravý, výborný je i Sturridge. Origimu ještě stále něco chybí. Ale pokud koupí klasickou devítku a dostanou i Virgila van Dijka, pak se domnívám, že za Coutinha by to byl dobrý obchod.“

„Kdyby Liverpool prodal Coutinha, Chelsea by pak mohla být připravena prodat Diega Costu. Už prodali Nemanju Matiče do Manchesteru United. Byl by Liverpool s Costou lepším týmem? No jistěže.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz