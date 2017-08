Ostatní - Manchester Untied by mohl z Barcelony vykoupit Sergi Roberta

© thesun.co.uk - Sergi Roberto

Dnes 13:49 - Manchester United vstoupil do nové sezony přesvědčivou výhrou 4:0 nad West Hamem. Ve velmi dobrém světle se ukázala posila záložník řady - Nemanja Matić. Přesto by Rudí ďáblové mohli ve zbytku přestupového okna usilovat ještě o jednoho univerzálního fotbalistu - Sergi Roberta z Barcelony, kterému v katalánském klubu přibyla konkurence v podobě Brazilce Paulinha.

Dnes pětadvacetiletý Sergi Roberto je odchovancem Barcelony, součástí katalánského klubu je už od roku 2006. Nyní by se však Roberto, který je platný jako pravý obránce, i jako střední záložník, nebránil odchodu. Důvodem je příchod devětadvacetiletého Paulinha, se kterým Barcelona počítá na pozici středního záložníka, a proto za něj čínskému Guangzhou Evergrande vyplatila 36,5 milionu liber.

Příznivci Barcelony nejsou z příchodu Paulinha příliš nadšeni, a to i přes to, že v Číně se mu dařilo výrazně lépe než před tím v Tottenhamu. Právě devětadvacetiletý Paulinho by v následující sezoně mohl obrat Sergi Roberta o čas na hřišti. Pětadvacetiletý Španěl v uplynulé sezoně nastoupil do sedmačtyřiceti zápasů, ve kterých vstřelil jednu branku a na dalších šest přihrál.

Kroky Sergi Roberta by mohly směřovat do Anglie, konkrétně do Manchesteru United, který by mohl aktivovat jeho výkupní klauzuli ve výši 36,5 milionu liber. Do hry o španělského fotbalistu by se v posledních dnech přestupového okna mohla vložit i Chelsea, která před Ligou mistrů potřebuje kvalitně rozšířit svůj kádr.

