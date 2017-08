Ostatní - Fanoušci Liverpoolu mají o Coutinhově nástupci jasno. Přejí si Juliana Draxlera

© metro.co.uk - Julian Draxler

Dnes 13:27 - Philippe Coutinho poté, co vedení Liverpool vydalo prohlášení o jeho neprodejnosti, podal žádost o přestup. Fanoušci Liverpoolu tak v posledních dnech žijí v nejistotě, zda jeden z klíčových hráčů jejich týmu odejde do Barcelony, nebo ne. Kdyby Coutinho nakonec odešel, mají příznivci Liverpoolu jasno o tom, kdo by jej měl nahradit - Julian Draxler z PSG.

Julian Draxler zamířil do PSG teprve před půl rokem. V lednu jej pařížský klub koupil z Wolfsburgu za téměř 40 milionů liber. Po příchodu Neymara je však otázka, kolik herního prostoru se dostane právě na Draxlera, který se ve víkendovém zápase druhého kola Ligue 1 nevešel ani na lavičku PSG.

Fanoušci Liverpoolu na sociálních sítích vycítili šanci, že Draxler by po nárůstu konkurence mohl toužit po důležitější týmové roli, kterou by německému hráči mohl Liverpool nabídnout. Někteří příznivci Liverpoolu jsou si dokonce jisti, že s Draxlerem v týmu by byli horkými kandidáty na titul, přestože Liverpool spíše než útok trápí obrana.

Po lednovém příchodu do Francie Draxler v dresu PSG nastoupil do sedmnácti zápasů, ve kterých vstřelil čtyři branky a na další dvě přihrál.

Ondřej Pražák / sportbible.com