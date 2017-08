© express.co.uk, mirror.co.uk -

Dnes 17:31 - Chelsea jako obhájce titulu nevstoupila do nové sezony Premier League zrovna ideálně, a i kvůli vyloučení podlehla Burnley. Londýnský klub letos čeká vedle anglické soutěže ještě Liga mistrů a už tak úzký kádr sužují zranění a karetní pauzy. Chelsea by tak ve zbývajících čtrnácti dnech mohla přivést několik posil. Údajně by mohla utrácet až za 120 milionů liber.

Za oněch 120 milionů liber, což je o něco přes polovinu částky, za kterou Neymar odešel do PSG, plánuje Chelsea přivést tři hráče. Posilou od nejbližší konkurence by se mohl stát Alex Oxlade-Chamberlin z Arseanlu. Čtyřiadvacetiletý záložník, který by se hodil do systému Chelsea upřednostňujícího hru na wing-backy, má před sebou podobně jako několik dalších hráčů Arsenalu, poslední rok smlouvy.

Chamberlain podle všeho neplánuje smlouvu s Arsenalem prodlužovat, přesto jej Arséne Wenger nehodlá prodávat. Před několika týdny prohlásil, že končící smlouva je pro hráče motivací, aby ze sebe v posledním roce kontraktu vydali to nejlepší, pravděpodobně proto, aby přilákali lukrativní zájemce. Chelsea nicméně věří, že vedení Arsenalu by mohlo přesvědčit 35 milionů liber.

Novým hráčem do obrany, která je pod Contem převážně tříčlenná, může být Virgil Van Dijk. Dlouhodobý cíl Liverpoolu je se svojí současnou situací silně nespokojený. Přestože vyjádřil touhu ze Southamptonu odejít, klub jej zatím nepustil a místo přestupu trénuje odděleně bez spoluhráčů.

Southampton si je vědom kvalit nizozemského obránce i současné situace na přestupovém trhu, a proto za šestadvacetiletého hráče žádá 60 až 70 milionů liber.

V Premier League by Chelsea mohla lovit i do třetice. Střed zálohy by pomohl vyztužit Danny Drinkwater, sedmadvacetiletý záložník, který před rokem slavil titul s Leicesterem. Za hráče, který by mohl navázat na předchozí hráčskou spolupráci s N’Golo Kantém, už Chelsea údajně nabídla 15 milionů liber, takovou částku ale Leicester razantně odmítl.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk