Dnes 17:04 - Tottenham je během letošního léta obzvláště zdrženlivý a jako jediný klub Premier League vstoupil do prvního ligového kola bez jediné posily. Marucio Pochettino uklidňoval příznivce londýnského klubu s tím, že na příchodech nových hráčů se pracuje. Zdá se, že argentinský manažer svá slova nepronášel jen tak do větru. Tottenham je blízko první letní posile - kolumbijskému obránci Davinsonu Sánchezovi z Ajaxu.

Davinson Sánchez je talentovaný jednadvacetiletý obránce, o kterého se už loni zajímala Barcelona. Sám kolumbijský fotbalista ale přestup do Španělska odmítl, nevěřil totiž, že by v Barceloně dostal dostatek herního prostoru, který je pro něj v tomto věku důležitý.

Nyní se o něj zajímá Tottenham, a přestože vedení Ajaxu nechtělo o přestupu svého obránce ani slyšet, Sánchez prý požádal Ajax, aby mu dovolil jednat se Spurs o potenciálním přestupu do Anglie. Tottenham za obránce nabízel zhruba 28 milionů liber, zatímco Ajax by se rád přiblížil částce 35 milionů liber. Mělo by tak být otázkou času, kdy se obě strany domluví na kompromisu.

Předchozí dva měsíce Tottenham nebyl na přestupovém trhu vůbec aktivní - se Spurs byl sice spojován Ross Barkley z Evertonu, žádnou konkrétní nabídku však Tottenham nepředložil. Zhruba čtrnáct dní před koncem se vedení Tottenhamu probudilo a začalo jednat. Spurs se pokusili oslovit Manchester United ohledně přestupu Anthonyho Martiala, nabídka 25 milionů liber však byla Rudými ďábly zamítnuta. Jiným křídelníkem, který by mohl Tottenham posílit, je Keita Baldé z Lazia Řím.

„Vždycky je důležité tým před novou sezonou nějak okysličit novými hráči. Vytvořit stávajícím hráčům konkurenci, díky které na sobě budou nadále pracovat. Získání posil je důležité i z toho důvodu, že v následujících deseti měsících nás čekají čtyři soutěže včetně Ligy mistrů,“ řekl před nedávnem Pochettino

Ondřej Pražák / independent.co.uk