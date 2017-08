Ostatní - Tottenham zdolal oslabený Newcastle, Manchester i díky dvěma gólům Lukakua rozebral West Ham

© newsday.com - Romelu Lukaku

Včera 19:48 - Zápas mezi Newcastlem a Tottenhamem se po nevýrazné první půli naplno rozjel ve druhém poločase, a to i díky hloupému vyloučení Jonjo Shelveyho. Přesilovou hru Spurs přetavili ve dvougólové vedení a oslavili první výhru sezony. Ještě sebevědoměji si počínal Manchester United, který jasně přehrál West Ham.

Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:2

Branky: 61. Alli (Eriksen), 70. Davies (Eriksen)

Karty: 52. Ritchie (NEW) - 31. Kane (TOT), 86. Davies (TOT) 49. Shelvey (NEW)

Newcastle United:Elliot - Manquillo, Lejeune (34. Mbemba), Clark, P. Dummett (7. Lascelles) - Shelvey (C), Hayden, Ritchie - Atsu, Gayle (76. Merino), Ayoze Pérez

Náhradníci: Darlow - Merino, Jacob Murphy, Lascelles, Aarons, Mbemba, A. Mitrović

Tottenham Hotspur:Lloris (C) - Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Davies - Dier, Dembélé (90. Winks) - Moussa Sissoko (58. Son Heung-min), Alli (82. Wanyama), Eriksen - Kane

Náhradníci: Vorm - Son Heung-min, V. Janssen, Wanyama, Wimmer, Winks, Carter-Vickers

První poločas velkou fotbalovou podívanou nenabídl. Newcastle se soustřeďoval na pozornou hru v obraně a vyrážel do nebezpečných protiútoků. Tottenham tak sice většinu času držel míč na svých kopačkách, kombinace Spurs se však odehrávala převážně ve středu hřiště, na dostřel soupeřovy brány se hosté dostávali jen zřídka. Například prostřednictvím rohových kopů, ani díky nim si ale žádnou gólovou šanci Tottenham nevytvořil.

Newcastle vyčkával na možnosti rychlých brejků. Domácím se několikrát podařilo soupeře přečíslit, vždy je ale zradila finální přihrávka, která byla buď nepřesná, nebo ji zblokovala obrana Tottenhamu. Na prvním poločase tak bylo nejzajímavější to, že Newcastle musel pro zranění střídat hned dva obránce - už v osmé minutě hřiště opustil Dummett, kterého ve třicáté čtvrté minutě následoval i Lejeune.

Druhý poločas přinesl o poznání více vzruchu. Pouze tři minuty se po příchodu z kabin na hřišti ohřál Jonjo Shelvey, který ve čtyřicáté osmé minutě viděl červenou kartu. Anglický záložník při osobním souboji s Dele Allim neudržel nervy na uzdě a mladému hráči Spurs vědomě přišlápl kotník. To vše před zraky hlavního rozhodčího, který neváhal a Shelveymu udělil červenou kartu.

Početní převahu mohl Tottenham využít v jednapadesáté minutě. Míč se snesl na penaltový puntík k volnému Harrymu Kaneovi, střelec Tottenhamu ale zamířil pouze do středu brány, kde stál připravený Elliot. Kýžené branky se Spurs dočkali o deset minut později. Christian Eriksen chirurgicky přesnou lobovanou přihrávkou našel Alliho, který si naběhl na zadní tyč a zakončením do protipohybu domácího gólmana poslal Spurs do vedení.

V sedmdesáté minutě se Tottenhamu dýchalo ještě lépe. Ofenzivní trio Eriksen - Kane - Alli před vápnem Newcastlu sehrálo rychlou akci na jeden dotyk, díky které se do gólového zakončení v pokutovém území dostal Ben Davies.

V závěru zápasu Tottenham ubral na ofenzivním nasazení, kontaktní gól ale Newcastlu nepovolil. V první minutě nastavení mohl výhru svého týmu zpečetit Harry Kane, jeho střelu ale zastavila pravá tyč domácí brány.

Manchester United - West Ham United 2:0

Branky:33. R. Lukaku (Rashford), 53. R. Lukaku (Mchitarjan), 87. Martial (Mchitarjan), 90. P. Pogba (Martial)

Karty: 43. Bailly (MAN), 60. A. Valencia (MAN) - 51. Zabaleta (WHU), 67. Ogbonna (WHU)

Manchester United:de Gea - A. Valencia (C), Bailly, P. Jones, Blind - N. Matić, P. Pogba - Mata (76. Fellaini), Mchitarjan (88. Lingard), Rashford (80. Martial) - R. Lukaku

Náhradníci: Romero - Darmian, Fellaini, A. Herrera, Lingard, Smalling, Martial West Ham United: Hart - Zabaleta, Reid, Ogbonna, Masuaku (81. Cresswell) - Noble (C) (61. Rice), Obiang - E. Fernandes (60. D. Sakho), Arnautović, A. Ayew - J. Hernández

Náhradníci: Adrián - Cresswell, Fonte, Byram, Collins, D. Sakho, Rice

Manchester United si během úvodních minut vytvořil herní i územní převahu. Ve velké šanci se domácí octli v devatenácté minutě. Proti Juanu Matovi, který se po levé straně vřítil do pokutového území, vyběhl gólman Joe Hart. Domácí brankář ale nebezpečí neuhasil, Mata vrátil míč před odkrytou bránu, kde číhal Romelu Lukaku. Nové posile Manchesteru United ale ve skórování zabránili blokující obránci West Hamu.

O něco podobného se Juan Mata pokoušel ve dvacáté sedmé minutě, ani tehdy ale obrana West Hamu nedovolila, aby míč doputoval až k Lukakuovi. Zaslouženého vedení se domácí dočkali ve třicáté čtvrté minutě. Manchester United vystihl rozehrávku Kladivářů a vydal se do rychlého protiútoku. Marcus Rashford našel v pokutovém území rozběhnutého Romelua Lukakua, který odrazem o tyč vstřelil první ligový gól v dresu United.

Na konci jediné minuty nastavení vyděsil domácí příznivce Edimilson Fernandes, který svou prudkou ranou do horní části brány vyzkoušel De Geův postřeh.

Brzy po začátku druhé půle Manchester přidal i druhý zásah. Po Zabaletově faulu před hranicí pokutového území domácí zahrávali standardní situaci. Centrovaný balon se z Mkhitaryanových kopaček snesl na hlavu Romelu Lukakua, který podruhé dostal míč za Hartova záda.

V padesáté deváté minutě West Ham málem vykřesal kontaktní branku, Arnautovičova hlavička ale skončila pouze na břevně domácí brány. Ani za dvougólového vedení se domácí neuchylovali k bránění výsledku. V šedesáté šesté minutě mohl třetí gól United přidat Marcus Rashford, jeho prudký obstřel ale mířil pouze do tyče.

Šance hostů na snížení a zdramatizování zápasů snižovaly jejich vlastní nepřesnosti i aktivní hra Manchesteru. Výhru Rudí ďáblové zpečetili v osmdesáté osmé minutě, kdy se prosadil střídající Anthony Martial. O dvě minuty později napřáhl ke střele zpoza vápna Paul Pogba a jeho prudká rána zapadla do dolního rohu brány. United tak v úvodním zápase nové sezony zvítězili 4:0.

