Ostatní - Coutinho není v kádru Liverpoolu pro Ligu mistrů. I kdyby však proti Hoffenheimu nastoupil, za Barcelonu by hrát mohl

Dnes 15:54 - Další velká letní sága ještě není zdaleka u konce. Má jméno Philippe Coutinho. Liverpoolská hvězda je sice stále součástí klubu z Anfieldu, ale nemusí to dlouho trvat. Podle mnohých indicií sám hráč požádal o uvolnění k přestupu a má namířeno do Barcelony. Reds čeká zítra úvodní duel play-off o postup do skupinové fáze Ligy mistrů. Coutinho mu nepomůže.

Philippe Coutinho ještě nedávno prohlašoval, že z Liverpoolu nechce odejít. Nechce být jedním z mnoha. Chce se stát legendou a chce toho docílit v Liverpoolu. Jenomže určitá volání zkrátka nejdou nevyslyšet. Přišlo laso z Barcelony.

Katalánský velkoklub totiž přišel o Neymara. Nečekalo se to a Barcelona za obrovskou sumu 222 miliónů eur, kterou za Neymara dostala od PSG, chce přivést náhradu. Tou má být Coutinho.

Podle všeho samotný hráč podal v klubu žádost o přestup. Vedení Liverpoolu tuto zprávu dementovalo. Zatím není jasno, zda se tak skutečně stalo, ale vše tomu nasvědčuje.

Coutinho má být aktuálně zraněný. Nenastoupil v úvodním utkání proti Watfordu. Nebude hrát ani úterní zápas proti Hoffenheimu o postup do základní skupiny Champions League.

Philippe Coutinho schází na soupisce Liverpoolu pro Ligy mistrů. Ovšem i kdyby proti Hoffenheimu nastoupil, neznamenalo by to, že by za Barcelonu (či jiný tým) nemohl v milionářské soutěži poté hrát.

Vyplývá to z pravidel UEFA: „Hráč nemůže v průběhu jedné sezóny nastoupit v Lize mistrů za více než jeden klub. Ovšem toto pravidlo se nevztahuje na hráče, kteří nastoupí v kvalifikační fázi Champions League (1. až 4. předkolo).“

