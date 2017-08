Ostatní - Diego Costa útočí na Antonia Conteho a na Chelsea: Chtějí mě prodat do Číny, já chci do Atlética. Klidně budu rok bez fotbalu

© skysports.com, fotbalportal.cz - Costa a Conte

Dnes 14:35 - Situace ohledně Diega Costy stále není vyřešená a nevypadá to, že by měla celá věc dospět do brzkého konce. Je jasné, že Chelsea s Costou nepočítá a chce jej prodat. Útočník je momentálně v rodné Brazílii, odkud poslal vzkaz ohledně jeho současné situace. Pokud jej Chelsea neprodá do Atlética Madrid, kam Costa chce, je ochoten vydržet i celý rok bez fotbalu.

Osmadvacetiletý útočník krátce po skončení sezóny kritizoval Antonia Conteho za to, že mu jeho konec v Chelsea oznámil prostřednictvím textové zprávy. Italský kouč se bránil tím, že situace byla vyjasněná už v lednu, kdy se dostal s Costou do sporu. To potvrdilo i vedení Chelsea, když Blues vyhrožoval právník Diega Costy.

Teď svůj celý pohled nastínil Diego Costa, který momentálně pobývá v rodné Brazílii.

„V lednu se staly určité věci mezi mnou a trenérem. Byl jsem na pokraji podpisu nové smlouvy, ale oni to celé zbrzdili a zastavili.“

„Mám podezření, že za tím stojí manažer Conte. Žádal o to, aby se to stalo. Viděl jsem, jaký typ člověka to je. Má svůj vlastní názor a nemění ho. Respektuju jej jako skvělého kouče. Odvádí dobrou práci, což můžete sami vidět, ale jako člověka jej nerespektuju.“

„Byl jsem na soustředění se španělským týmem. Byl jsem sám v pokoji, když mi přišla ta zpráva. Byl jsem šokován tím, že to udělal tímto způsobem. Ukazoval jsem to svým spoluhráčům. Nemohli uvěřit tomu, že se něco takového stalo. Byl jsem hodně naštvaný. Teď jsem klidnější.“

„Nesmazal jsem tu zprávu, pokud mě lidé obviňují z lhaní, můžu jim to ukázat. Bylo to jasné. Řekl, že už se o mě nezajímá a že mi přeje do budoucna jen to nejlepší. To je celé. Conte má svou mentalitu. Myslí si, že to je ten nejlepší způsob práce.“

„Mým plánem je odejít do Atlética Madrid. Tam bych trénoval a připravoval se co nejlépe na mistrovství světa. Mluvil jsem s Marinou Granovskou z Chelsea. Řekl jsem jí: Jestliže mě manažer nechce, chci jít do Atlética Madrid. Odmítl jsem několik jiných nabídek. Jenomže oni mě chtějí prodat do Číny nebo do jiných klubů.“

„Jestli budu muset, tak zůstanu rok v Brazílii. Jsem otevřen tomu, že zůstanu v Brazílii a budu rok bez fotbalu, dokud mě bude Chelsea rok trestat a nebude mě platit. Vrátím se silnější.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz