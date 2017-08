Ostatní - Byl jsem překvapen, že Matič opustil Chelsea. Vůbec jsem to nečekal, říká José Mourinho

© twitter.com, fotbalportal.cz - Mourinha Matičův příchod překvapil

Dnes 14:15 - Manchester United vstoupil do nové sezóny Premier League vítězně, když včera s přehledem přejel West Ham 4:0. Součástí základní sestavy byl i Nemanja Matič, který přišel v létě z Chelsea. José Mourinho měl velkou radost z toho, že jej získal. Prohlásil, že to absolutně nečekal. Vypadá to, že Nemanja Matič je posledním dílem, který Mourinhovi do skládačky chyběl.

V devětadvaceti letech opustil mistrovskou Chelsea a vydal se za svým starým známým. Nemanja Matič vyměnil dres Conteho Chelsea za dres Mourinhova Manchesteru United. Po Lindelöfovi a Lukakuovi se stal třetí letní posilou Red Devils.

Včera se postavil do základní jedenáctky proti West Hamu a pomohl k hladké výhře 4:0. José Mourinho vůbec nečekal, že by mohl Matiče z Chelsea získat.

„Nijak jsem ho nerozrušoval, nerozrušoval jsem ani Chelsea. Vypadalo to, že se něco děje, protože mi jeho agent řekl, že bychom ho mohli získat. Pak jsme za něj museli jednoduše jen zaplatit.“

Matič byl pro portugalského klíčovým hráčem už v Chelsea a vypadá to, že mu stejnou měrou může pomoci i v Manchesteru United. Rudí ďáblové za něj zaplatili únosných 40 miliónů liber.

„Záleží na tom, co se děje. Záležím na tom, co se dělo za zavřenými dveřmi. To my nevíme.“

„Jedinou věc, kterou vím, je to, že jsem ho přivedl na Stamford Bridge, protože jsem si myslel, že je to hráč s výjimečnými schopnostmi. Od té doby, co jsem z Chelsea odešel, jsem si vždycky myslel, že by to pro nás mohl být dokonalý hráč.“

„Máme ho a jsme šťastní, protože je to hráč, kterého náš tým potřebuje.“

Michal Čermák / bbc.co.uk, fotbalportal.cz