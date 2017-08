Ostatní - Přestupové spekulace: Další jména v agendě Barcelony, Mbappé bude asi dražší než Neymar

© FotbalPortal.cz -

Dnes 08:03 - Letní přestupní termín 2017 se přehoupl do druhé poloviny svého trvání. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Barcelona chce Hazarda

Španělský server Diario GOL informoval o tom, že Barcelona chce koupit hráče Chelsea Edena Hazarda. Za belgického reprezentanta zvažuje zaplatit 120 milionů eur. Manažer Antonio Conte už zřejmě rezignoval a je připraven na to, že o svoji hvězdu přijde. (zdroj: Diario GOL)

Boj o Coutinha nekončí

Byť se podle předchozí zprávy spekuluje o možném přestupu Hazarda, Barcelona nevzdává ani boj o jinou posilu - Brazilce Coutinha z Liverpoolu. Anglický bulvár ohromuje neskutečnými ciframi, kdy například The Sun tvrdí, že azulgranas jsou ochotni nabídnout 137 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Vynutí si Asensio nový kontrakt?

Arsenal má velký zájem o ofenzivního fotbalistu Realu Madrid Marca Asensia. Gunners pomýšlí na to, že by zaplatili hráčovu výkupní klauzuli 72 milionů liber. Španělský mladík, o nějž je zájem i v Manchesteru United, Manchesteru City, Liverpoolu či Barceloně, v klubu ale možná zůstane, pokud mu bude nabídnut nový lepší kontrakt. (zdroj: Mirror)

Wilshera chce Newcastle

Záložník Arsenalu Jack Wilshere se nevešel manažerovi Wengerovi do nominace k pátečnímu ligovému souboji s Leicesterem a už se pomalu smiřuje se svým odchodem z Emirates Stadium. O hráče prý projevuje velký zájem především nováček z Newcastlu, který vstupní zápas do ligové sezóny prohrál s Tottenhamem. (The Sun)

Mbappé bude stát PSG víc než Neymar

Paris SG si měli údajně zajistit služby Kyliana Mbappého z Monaka. A podle deníku The Times přijde francouzský klub ještě dráž než Neymar, za něhož utratilo PSG 222 milionů eur. Přestupová suma by měla dosahovat sice „jen“ 180 milionů eur, ovšem díky výkonnostním bonusům může výsledná cifra překonat Neymarův přestup. (zdroj: The Times)

United zamítli nabídku od Tottenhamu

Management Manchesteru United zamítl nabídku Tottenhamu Hotspur za útočníka Anthonyho Martiala. Francouzský reprezentant se měl stát původně i jakousi protihodnotou při přestupu Ivana Perišiće do Interu Milán. Nicméně José Mourinho chce mít hráče ve svém týmu. (zdroj: AS)

Získá Chelsea Sergiho Roberta?

Trenér Barcelony Valverde slíbil Sergimu Robertovi místo v záložní řadě, poté co strávil poslední sezóny na pozici krajního obránce, která není vyloženě jeho prioritní. Jenže nyní míří do Barcelony Brazilec Paulinho a tak se zá, že pro Roberta znovu místo nezbyde. Zájem o hráče má i Chelsea, která by za něj zaplatila výkupní klauzuli, která činí 40 milionů eur. (zdroj: Don Balon)

Manchester blízko získání 19letého útočníka

Manchester United by měl co nevidět oznámit novou posilu, sázku do budoucna, jíž by se měl stát 19letý útočník Bruno Amorim z portugalského klubu Oliveirense. Jeden z nejnadanějších mladíků v Portugalsku zaujal skauty Red Devils díky jeho sedmi zápasům ve třetí nejvyšší soutěži, v nichž pomohl klubu k postupu do druhé ligy. Příliš draze United tento hráč zcela jistě nevyjde. „Získáme částku za výchovná práva, protože vždycky hrál u nás, ale přestupová částka nebude o moc vyšší než tato,“ řekl sportovní ředitel klubu. (zdroj: The Sun)

Arsenal se přestal zajímat o Lemara

Podle zpráv z Anglie se Arsenal přestal zajímat o přestup Thomase Lemara z Monaka. Prioritou manažera Wengera je momentálně především snaha umístit nadbytečné hráče do jiných klubů s nimiž nepočítá. Jedná se o Lucase Péreze, Kierana Gibbse a Mathieua Debuchyho. (zdroj: Mirror)

O Vázqueze se zajímají hned dva uchazeči

Hned dva nápadníky má kolem sebe křídelní hráč Realu Madrid Lucas Vázquez. Fotbalista, který nenastupuje stabilně, je v hledáčku Borussie Dortmund pro případ, kdyby klub opustil rebelující Ousmane Dembélé. Zájem o hráče má ale i španělský sportovní ředitel Monchi, který je momentálně v angažmá u AS Řím. (zdroj: OK Diario)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz