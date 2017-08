Ostatní - Trenér italských fotbalistů Ventura prodloužil smlouvu do ME 2020

© zimbio.com - Gian Piero Ventura

Dnes 17:16 - Necelý měsíc před startem rozhodující fáze kvalifikace mistrovství světa 2018 v Rusku prodloužil Italský fotbalový svaz smlouvu s reprezentačním trenérem Gian Pierem Venturou. Devětašedesátiletý kouč by měl nově Azzurri vést až do evropského šampionátu v roce 2020.

"Děkuju federaci za důvěru. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že můžeme dosáhnout něčeho velkého," uvedl Ventura. Bývalý trenér FC Turín převzal italský národní tým loni v červenci po Antoniu Contem, jenž dovedl Itálii do čtvrtfinále ME a poté odešel do Chelsea.

Venturovi svěřenci zatím v kvalifikaci ještě neprohráli a po šesti zápasech mají na druhém místě tabulky skupiny G stejný počet 16 bodů jako vedoucí Španělé. Lídři skupiny se utkají 2. září v Madridu.

Redakce / ČTK