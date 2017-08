Ostatní - Přestupové spekulace: Chelsea bojuje o Balea, PSG a Barcelona znovu soupeří o hráče, velký návrat Ibrahimoviće?

© as.com - Gareth Bale

Dnes 08:22 - Letní přestupní termín 2017 se přehoupl do druhé poloviny svého trvání. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Barcelona blízko získání stopera

Ačkoliv se nepředpokládalo, že by měl být přestupovým cílem Barcelony v letošním přestupovém okně post stopera, vše nasvědčuje tomu, že tomu tak bude. Azulgranas jsou totiž velice blízko angažování obránce Realu Sociedad San Sebastián Iňiga Martíneze. Za něj chce klub zaplatit výkupní klauzuli, která se pohybuje lehce nad hranicí 30 milionů eur. (zdroj: Marca)

Bayern krouží kolem Diera

Bayern Mnichov chce získat z Tottenhamu záložníka Erica Diera po němž již toužil Manchester United. U Spurs ale Mourinhův klub při námluvách neuspěl a tak se mnichovský klub bude snažit obměkčit vedení nabídkou znějící na 50 milionů liber. (zdroj: The Sun)

PSG a Barca znovu v souboji o hráče

Asi toho neměly PSG a Barcelona v uplynulých týdnech málo a vypadá to, že se zase budou přetahovat o hráče. Po případech Verrattiho a Neymara tentokrát půjde o méně zvučné jméno, nicméně i tak dost kvalitní. Předmětem zájmu je totiž střední záložník OGC Nice Michael Seri. Toho původně klub označil za neprodejného. Jeho cena by se mohla pohybovat mezi 25 až 30 miliony eur. (zdroj: Marca)

Chelsea se zajímá o Balea

Ačkoliv se dříve hovořilo o zájmu Manchesteru United o útočníka Realu Madrid Garetha Balea, nyní je na top pozici uchazečů londýnská Chelsea. Ta vážně vstoupila do boje o získání velšského fotbalisty, který by svým odchodem nejen uvolnil místo Kylianu Mbappému z Monaka, ale rovněž i přispěl Realu k jeho nákupu. Madridský klub totiž předpokládá, že by Balea prodal za 90 milionů liber. (zdroj: Goal)

O Lemara stojí hned čtyři kluby

Arsenalu přibývá konkurence v boji o křídelního hráče Monaka Lemara. Wengerův klub byl již třikrát odmítnut a chystá se navýšit nabídku až na 50 milionů liber. Ovšem vedle Liverpoolu a Manchesteru City se teď snaží hráče lákat i Barcelona, z níž Monako pochopitelně cítí velké peníze. (zdroj: Mirror)

Manchester United sledují Sergiho Roberta

O záložníka Barcelony Sergiho Roberta se zajímá Manchester United, konkurencí pro něj jsou Chelsea a Monako. Důvodem může být i to, že hráč, který uplynulé dvě sezóny strávil na postu pravého obránce, má relativně nízkou výkupní klauzuli - 40 milionů eur. (zdroj. Don Balon)

Everton chce Wellbecka pokud nezíská Girouda

Manažer Evertonu Ronald Koeman zřejmě obrátí svoji pozornost na Dannyho Wellbecka, za nějž by neváhal utratit 30 milionů liber, pokud se mu z kádru Arsenalu nepodaří získat útočníka Oliviera Girouda. Francouz zatím vyčkává, jestli s ním Wenger počítá ve svých plánech. Koeman si přeje posílit svůj útok poté, co odešel Lukaku do Manchesteru United. (zdroj: The Sun)

Vrátí se Ibrahimović do AC Milán?

Švédský útočník Zlatan Ibrahimović zatím po skončení ročního angažmá v Manchesteru United nikomu nepodepsal přestupní lístky. Nicméně možná se dočkáme zajímavého návratu. Ředitel AC Milán Massimiliano Mirabelli nevyloučil comeback někdejšího hráče zpět do týmu. „Ibrahimović? V životě nikdy nemůžete říct nikdy. Možná se náš starý známý vrátí zpět.“ (zdroj: Mediaset)

City věří, že nakonec Alexise získají

Situace chilského útočníka Alexise Sáncheze není v Arsenalu jednoduchá, Arsene Wenger ujistil, že hráče, kterému za rok končí smlouva, nikam nepustí. Nicméně hlavní zájemce o jeho služby Manchester City je stále plný víry, že by se mu hráče mohlo podařit získat a bude vyčkávat až do samotného závěru přestupního termínu. Prý je ochoten zaplatit 45 milionů liber. (zdroj: 101 greatgoals)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz