Ostatní - Neymarův rekordní přestup do PSG je blízko. Kteří hráči před ním lámali přestupové částky?

Včera 17:18 - Je to otázka hodin, kdy se vyřeší menší šlamastyka s přestupem Neymara z Barcelony do PSG. Až to klapne, stane se z brazilského hráče ten nejdražší na světě. Víc jak dvojnásobně překoná cifru, jíž se doposud honosil Paul Pogba po svém přestupu do Manchesteru a která byla historicky nejvyšší. Pojďme se nyní podívat jak se za poslední čtvrtstoletí tato laťka postupně pomalu sunula směrem k astronomickým sumách dnešní doby.

O 110 procent by mohl překonat, nebo přesněji řečeno překoná, v průběhu následujících dní Brazilec Neymar rekordní transferovou částku, kterou loni stanovil po svém přestupu z Juventusu Turín dnes již hráč Manchesteru United Paul Pogba.

To by znamenalo nejvyšší skok od roku 1932, kdy Bernabe Ferreyra přestoupil do River Plate za 23.000 liber a překonal tak do té doby nejdražší přesun, jímž se chlubil David Jack. Ten do Arsenalu přicházel o čtyři roky dříve za 10.890 liber...

Sumy se od té doby podstatně zvedly, ale podíváme-li se na rok 1992, od nějž začíná naše putování přehledem rekordních transferů, musíme říct, že tehdejší strop ležel opravdu hodně nízko.

Jean Pierre Papin - 10 milionů liber (1992)

Skvělý francouzský útočník odehrál za Olympique Marseille 285 ligových zápasů. V roce 1991 si dokonce vysloužil trofej pro nejlepšího evropského hráče roku. Nedlouho poté se z něj stal přestupový rekordman, když za něj AC Milán zaplatilo 10 milionů liber. Jenže Papinova hvězda přestala stoupat a v pouhých 40 zápasech, k nimž se u Rossoneri dostal, vstřelil 18 gólů. Následně přešel do Bayernu Mnichov a poté podnikl návrat do francouzské ligy, v níž oblékal dres Bordeaux, Guingampu a kariéru ukončil v Saint-Pierroise.

Gianluca Vialli - 12 milionů liber (1992)

Jen pár dní poté, co přestoupil Papin do AC Milán, přepsal rekordní tabulky Juventus, když ze Sampdorie koupil Gianlucu Vialliho. Vialli prožil v Turíně čtyři úspěšné sezóny, hrál po boku Baggia, Del Piera, Ravanelliho či Di Cania, než zvedl kotvy a odešel do Chelsea. Zadarmo.

Gianluigi Lentini - 13 milionů liber (1992)

Zpět si primát nejdražšího hráče vzalo AC Milán ještě týž léto. Z Turína koupilo křídelního hráče Gianluigiho Lentiniho za 13 milionů liber. Lentini se ale v roce 1993 vážně zranil při dopravní nehodě a v roce 1997 se vrátil zpět do Turína. Za Milán odehrál jen 60 duelů.

Ronaldo Nazario - 13,2 milionů liber (1996)

Dlouhé čtyři roky trvalo, než byly historické tabulky znovu přepsány. Zasloužila se o to Barcelona, která si v PSV Eindhoven vyhlédla potentního střelce Ronalda. Ten dal v 58 zápasech Eredivisie 54 gólů. Pod Bobby Robsonem nasázel i ve španělské lize plno gólů - konkrétně 34. Ale kvůli názorovému rozchodu při jednání o nové smlouvě nakonec po pouhém roce odešel do Interu.

Alan Shearer - 15 milionů liber (1996)

Shearer se stal prvním hráčem Premier League, který přepisoval tabulky nejdražšího přestupu. Z Balckburnu s nímž v sezóně 1994-95 vyhrál titul, ho koupil Newcastel. V United prožil jedinečné období a za celou dekádu nastřílel 260 ligových branek - což je doposud stále platný rekord.

Ronaldo Nazario - 19,5 milionů liber (1997)

Podruhé prolomil rekordní částku za přestup brazilský fenomén. Jak už bylo uvedeno, z Katalánska ho koupil milánský Inter a na dřevo azulgranas vysázel 19,5 milionů liber. Ten samý rok vyhrál Ronaldo Zlatý míč. V Serii A nakonec strávil čtyři roky.

Denilson - 21,5 milionů liber (1998)

Ronaldův krajan Denilson se postaral o další záznam do historie. Tentokrát to byl překvapivě španělský Betis, který zaplatil za 21letého křídelníka Sao Paula pořádný majlant. Denilson v andaluském klubu vydržel pět sezón, mezitím si odskočil v roce 2000 na hostování do Flamenga. Poté podepsal přestup Bordeaux.

Christian Vieri - 32,1 milionů liber (1999)

Dva roky po Ronaldovi Inter znovu udělal ze své posily nejdražšího hráče světa. Za Vieriho zaplatil přes 30 milionů liber Laziu Řím. To ho předtím kupovalo z Atlética Madrid a prodávající klub byl vždy v plusu. V roce 2006 odešel jako volný hráč ke konkurenci do AC.

Hernan Crespo - 35,5 milionů liber (2000)

Hned další rok šla rekordní částka za přestup opět o nějaký ten milion nahoru. Lazio si v Parmě vybralo argentinského útočníka Crespa a neváhalo vysázet 35,5 milionů liber. Hned v první sezóně v hlavním italském městě vyhrál trofej pro nejlepšího střelce a v roce 2002 už se stěhoval do Interu, kde měl nahradit Ronalda. Lazio mělo finanční těžkosti a muselo prodat několik klíčových borců.

Luis Figo - 37 milionů liber (2000)

Tak jako předchozí roky i tentokrát vydržel rekord jen pár desítek dnů než Real Madrid vykoupil Luise Figa ze smlouvy v konkurenční Barceloně. V tu chvíli začala 13letá nadvláda madridského klubu při nakupování nových hráčů a vytváření rekordních přestupových částek. Figo v Realu vydržel pět let a vyhrál Zlatý míč. Pak odešel do Interu.

Zinedine Zidane - 47,2 milionů liber (2001)

Uběhl kalendářní rok a Real měl znovu nejdražší posilu, jíž se stal francouzský reprezentant Zinedine Zidane. V Juventusu současný trenér prvního týmu vyhrál dva italské tituly a Zlatý míč (1998). V dresu Realu vstřelil vítězný gól do sítě Leverkusenu ve finále Ligy mistrů 2002 a získal ligový titul.

Kaká - 59 milionů liber (2009)

Osm let se čekalo na další transfer, jenž pohne s tehdy hodně vysokou rekordní částkou za přestup. Jak jinak než Real Madrid velmi stál o záložníka AC Milán, brazilského fotbalistu Kaká, a neváhal za něj vyplatit téměř 60 milionů liber. Kaká se ale v Realu příliš neprosadil a nakonec odešel tam, odkud na San Bernabéu přicházel. Jako volný hráč.

Cristiano Ronaldo - 80 milionů liber (2009)

Měsíc nato přivedl prezident Realu Pérez ještě zvučnější posilu, hvězdu Manchesteru United Portugalce Ronalda. A brzy se ukázalo, že tohle bude lepší kauf. Cristiano se stal tahounem Bílého baletu, bez nějž už si fanoušci klub nedovedou představit. Stanovil také několik osobních a ligových rekordů. S klubem vybojoval tři trofeje z Ligy mistrů a dva ligové tituly.

Gareth Bale - 85,3 milionů liber (2013)

Velšský útočník se stal zatím posledním hráčem Realu Madrid, který přepisoval dějiny nejnákladnějších přestupů, kdy za něj Tottenham v roce 2013 vyinkasoval ještě o 5 milionů více než čtyři roky předtím United za Ronalda. Dlouho se skutečná přestupová suma záměrně snižovala, jedním z důvodů mělo být i ochránění ega Cristiana Ronalda, který by těžce nesl, že už není nejdražším fotbalistou světa. Server Football Leaks ale vše uvedl na pravou míru. Zatím ale Bale v Realu zůstává za očekáváním.

Paul Pogba - 93,25 milionů liber (2016)

Manchester United loni utratil přes devadesát milionů liber za hráče, kterého v roce 2012 pustil zcela bez náhrady do Juventusu Turín. Byl to první velký přestup tehdy příchozího manažera Josého Mourinha.

Neymar - 198 milionů liber (2017)

Neuvěřitelná suma peněz, kterou utratí Paris SG za barcelonského útočníka Neymara. Tolik totiž činí výkupní klauzule hráče ze smlouvy. Fotbalisty, který měl celou kariéru strávit podle svých slov na Camp Nou a společně se svými spoluhráči z útoku Messim a Suárezem sázet jeden gól za druhým. Jenže Neymara už asi nebavilo žít ve stínu prvně jmenovaného a vyžádal si odchod do bohatého francouzského klubu.

