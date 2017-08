Ostatní - Přestupové spekulace: Koho přivede Barcelona za Neymara? Chelsea se snad splní italský sen. Na stopera United se stojí fronta

© FotbalPortal.cz -

Dnes 08:19 - Letní přestupní termín 2017 se přehoupl do druhé poloviny svého trvání. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Barcelona pošle do Benficy Douglase

Vše nasvědčuje tomu, že po přestupu obránce Nelsona Semeda z Benficy do Barcelony, bude pokračovat obchodování mezi těmito dvěma kluby dál. Tentokrát by se opačným směrem měl vydat Brazilec Douglas, který by měl právě Semeda v lisabonském klubu zastoupit. Nejpravděpodobněji vypadá forma hostování. (zdroj: Marca)

O Smallinga se zajímá hned pět klubů

Hned pět klubů anglické Premier League má zájem získat do svých řad obránce Manchesteru United Chrise Smallinga. Na získání anglického reprezentanta naléhal především West Bromwich, k němu se ale v poslední době přidali ještě Burnley, Leicester, Crystal Palace a Stoke. Jeho cena by se měla pohybovat kolem 10 milionů liber. (zdroj: TMW)

Arsenal chce Seriho

Arsene Wenger hledá další posily pro svůj tým a mezi vyhlédnutými hráči je i 26letý záložník Nice Jean Michel Seri. O něj mělo zájem spoustu klubů, ale vedení ho odmítá pustit. Celá situace může nabrat obrat, pokud se francouzský klub neprobojuje do milionářské Ligy mistrů. Do té mu po včerejším vyřazení Ajaxu zbývá poslední krok. (zdroj: ESPN)

Barcelona nevzdává snahu koupit Coutinha z Liverpoolu

Vedení Barcelony v nejbližších hodinách zřejmě definitivně přijde o útočníka Neymara a shání za něj tudíž náhradu. V hledáčku uvízl také hráč Liverpoolu Coutinho. Toho ale vedení Reds označilo za neprodejného. To však azulgranas neodradilo a do Anglie prý měla putovat nabídka ve výši 120 milionů eur. (zdroj: Daily Mail)

Získá Inter Draxlera?

Jako důsledek příchodu Brazilce Neymara do Paris SG mohou následovat odchody dalších hráčů z pařížského klubu. Jedním z nich je i Julian Draxler, který do francouzské metropole zavítal teprve v lednu za 40 milionů eur. Nyní o něj projevuje zájem milánský Inter. (zdroj: Corriere dello Sport)

Benítez chce do Newcastlu hráče Realu Madrid

Někdejší kouč Realu Madrid Rafa Benítez dovedl Newcastle United po sestupu zpět k návratu do Premier League a rád by svůj tým co nejvíce posílil. V jeho notesu se množí poznámky především o bývalém svěřenci Lucasi Vázquezovi, křídelním hráči, který ale v konkurenci BBC nedostává na San Bernabéu potřebný prostor. (zdroj: Sky Sports)

Přijde na Camp Nou Dembélé?

Nejen Coutinho je v hledáčku barcelonského klubu, který bude mít v případě odchodu Neymara slušné prostředky na nakupování. Podle španělských novinářů je velkým favoritem na přestup do Barcelony útočník Borussie Dortmund Ousmane Dembélé, hned v závěsu za ním pak Kylian Mbappé z Monaka či Ángel di María z PSG. (zdroj: Mundo Deportivo)

O Sanchese se zajímá i Liverpool

Jak bylo uvedeno výše, Barcelona může rozhýbat inkasovanými penězi za Neymara fotbalový trh. V případě, že se jí podaří získat Brazilce Coutinha už má Liverpool připravenu náhradu. Je to portugalský fotbalista Renato Sanches. Jeho fotbalový růst se po uplynulé sezóně v Bayernu zastavil. O hráče se zajímá i AC Milán a Chelsea, Liverpool chce ale hráče koupit. S tím ale v Bayernu příliš nesouhlasí, v Allianz Areně spíše preferují hostování. (zdroj: Bild)

Chelsea znovu láká Candrevu

Londýnská Chelsea se snažila přivést fotbalistu Interu Milán Antonia Candrevu už v zimě. Tehdy transfer ještě nedopadl, ale Blues by se k němu rádi vrátili znovu a šance jsou mnohem vyšší než před sedmi měsíci. Inter totiž koupil do ofenzivy hráče Lazia Keitu a Candrevu by mohl pustit s mnohem lehčím srdcem. Počítá se s cenou kolem 23 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Martial otevřen přestupu do Interu

Podle informací britských médií je útočník Manchesteru United Anthony Martial otevřen případnému přestupu do Interu Milán, který by se mohl uskutečnit v rámci transferu hráče milánského klubu opačným směrem - Ivana Perišiće. Nerazzuri totiž nejsou ochotni akceptovat za prodej chorvatského hráče méně než 50 milionů eur a Martial by celou operaci mohl rozlousknout. (zdroj: Bleacher Report)

Kam pošle Manchester City dva své hráče?

Stále nejasná je budoucnost dvou členů kádru Pepa Guardioly - Fernanda a Samira Nasriho. Brazilský záložník se nezúčastnil zámořského turné Citizens a podle posledních informací má namířeno do tureckého Galatasaraye. Nasri, který celou minulou sezónu hostoval v Seville, by údajně mohl odejít do Nice, které je po vyřazení Ajaxu zas o něco blíž Lize mistrů. (zdroj: Bleacher Report)

