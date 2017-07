Ostatní - Přestupové spekulace: Nahradí Neymara Griezmann? Perišić už je na odchodu z Interu, United se chystají na Balea – za rok

© dailymail.co.uk - Nahradí Griezmann v Barceloně Neymara?

Dnes 09:18 - Letní přestupní termín 2017 už má za sebou přesně polovinu vyhrazené doby. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

United dají za Balea 90 milionů liber

Manchester United je údajně připravený zaplatit za přestup křídelního útočníka Realu Madrid Garetha Balea vysokou sumu 90 milionů eur, aby si zajistil jeho služby. Nicméně transfer, po němž touží manažer José Mourinho, se prý neuskuteční letos, ale až v létě roku 2018. (zdroj: Express)

Perišić na odchodu

Rudí ďáblové už snad konečně získají vytouženého hráče Interu Milán Ivana Perišiće. Ten měl vedení klubu oznámit, že chce z Milána odejít. United s Nerazzurri horečnatě jednali a podle informací dokázali o dva miliony snížit požadavek milánského klubu - přestupová suma by nakonec měla činit 48 milionů liber. (zdroj: Daily Star)

Matić zatím krachuje na bonusech

Přestup záložníka Nemanji Matiće z Chelsea do Manchesteru United zatím uvízl na jednom sporném bodu a tím jsou výkonnostní bonusy, na kterých by se londýnský klub ještě přiživil, nezávisle na přestupové sumě, která by se měla blížit 50 milionům liber. Fotbalista už je na podmínkách smlouvy s United dohodnutý. (zdroj: The Sun)

O Lucase má zájem Newcastle

Ačkoliv byla budoucnost španělského útočníka Arsenalu Lucase Péreze spojována především se španělským Deportivem La Coruňa, kam by se po roce vrátil, aktuální je nyní spíše jeho přestup do kádru nováčka Premier League Newcastelu United, který vede jeho krajan Benítez. (zdroj: The Sun)

Chelsea stále chce Sandra

Podle italských zdrojů má tým, jenž vede ze střídačky Antonio Conte, nadále velký zájem o levého beka Alexe Sandra. Za Brazilce jsou na Stamford Bridge ochotní nabídnout 70 milionů eur, případně jako protihodnotu nabídnout záložníka Matiće, o nějž se Juventus zajímal. (zdroj: Calciomercato)

Zastoupí Neymara v Barceloně Griezmann?

Brazilec Neymar je s největší pravděpodobností na odchodu z barcelonského klubu. Španělská média se zabývají samozřejmě tím, kdo by ho na Camp Nou mohl nahradit. Byť se zmiňovali jména Coutinha, Dybaly či Di Maríi, dávají se nyní největší šance Antoinemu Griezmannovi z Atlética Madrid. Ten má ale výkupní klauzuli 100 milionů eur. (zdroj. Marca)

Liverpool se ohlíží po Rafinhovi

Deník Mundo Deportivo přinesl informaci, podle níž má velký zájem o záložníka Barcelony Rafinhu Jürgen Klopp v Liverpoolu. Brazilský reprezentant chce před MS 2018 především hrát, což v Barceloně nebude lehké a přestupu by se nebránil. Navíc by ho vedení azulgranas mohlo použít jako protihodnotu při přestupu Coutinha. O hráče má ale zájem také Tottenham a Arsenal. (zdroj: Mundo Deportivo)

Pokud Reds přijdou o Coutinha, zaloví v Dortmundu

S předchozí informací souvisí i další možný pohyb v kabině Liverpoolu. Pokud Philippe Coutinho přeci jen opustí Anfield Road a nepodaří se nalákat z Barcelony Rafinhu, je další alternativou pro manažera Kloppa americký reprezentant Christian Pulišić, který aktuálně působí v týmu Borussie Dortmund. (zdroj: Mirror)

Arsenal by chtěl získat Cuadrada

Londýnský Arsenal by rád získal do svých řad křídelního fotbalistu Kolumbijce Juana Cuadrada. Ten možná pocítí příchod Douglase Costy z Bayernu menší využitím na trávníku a Gunners by za něj ochotně zaplatili 30 milionů eur. (zdroj: Mundo Deportivo)

Ibra chce zůstat v Evropě

Zlatan Ibrahimović je po zranění a ukončení smluvního závazku s Manchesterem United bez kontraktu. Zájem o něj projevoval delší dobu klub severoamerické MLS Los Alngeles Galaxy, což potvrdil i jeho předseda Chris Klein. Jenže podle jeho slov chce švédský fotbalista ještě setrvat v Evropě, kde se možná od ledna dočká nového kontraktu s Rudými ďábli. (zdroj: Mundo Deportivo)

