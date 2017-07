Ostatní - Přestupové spekulace: United chtějí dalšího Švéda, v PSG už odepsali Alexise, Barcelona dohodnutá s Coutinhem

© goal.com - Emil Forsberg

1 Líbilo se

Dnes 12:18 - Letní přestupní termín 2017 už má za sebou skoro polovinu. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

United chtějí Forsberga

Vedení Manchesteru United má jasný plán. Pokud selže snaha získat z Interu Milán chorvatského fotbalistu Ivana Perišiće, obrátí svůj zájem na středopolaře bundesligového celku z Lipska Emila Forsberga. Jednání s Interem totiž nejdou tak, jak United předpokládali a švédský záložník by mohl být dobrou náhradou. Cena? 50 milionů eur. (zdroj: Calciomercato)

Wilshere je pro Sampdorii příliš drahý

Záložník Arsenalu Jack Wilshere by rád opustil Gunners. Ti ho už loni poslali na hostování do Bournemouthu a ani letos jeho vyhlídky na místo v sestavě nejsou valné. Zájem sice měla Sampdoria z italské ligy. Jenže to by nesměl mít anglický fotbalista přehnané finanční nároky, které celek Serie A nemůže splnit. (zdroj: Calciomercato)

O Costu stojí i AC Milán

Diego Costa v Chelsea s největší pravděpodobností co nevidět skončí. Ačkoliv je zmiňován především s přestupem do Atlética, je možné, že španělský reprezentant nakonec skončí úplně někde jinde. S hráčovým agentem Jorge Mendesem se totiž dalo do kontaktu milánské AC. (Gazzetta dello Sport)

Barcelona se dohodla na smlouvě pro Coutinha

Direktiva Barcelony má nyní kromě Neymara i jiné záležitosti na přestupovém trhu. V anglické lize ho zajímá hráč Liverpoolu Coutinho. S ním už je údajně dohodnuta na podmínkách jeho smlouvy, nicméně pořád Kataláncům schází jedna podstatná věc - dohodnout se s Liverpoolem. Ten už odmítl nabídku ve výši 75 milionů eur. Azulgranas asi budou muset zvednou nabídku až na 100 milionů eur. (zdroj: RAC 1)

Davies na seznamu Chelsea

Antonio Conte má chuť přivést na Stamford Bridge další posily. Jednou z nich by mohl být i středopolař Evertonu Tom Davies. Mladý reprezentant Anglie do 19 let stihl letos odehrát 24 zápasů v Premier League, v nichž vstřelil dvě branky. (zdroj: The Sun)

Madridského Benzemu chtějí v Liverpoolu a Arsenalu

Real Madrid má nyní v hlavě jen útočníka Monaka Mbappého. Pokud se mu ho podaří získat, zvažoval by prodej jednoho z členů BBC. Nejpravděpodobněji by se jevil odchod francouzského útočníka Karima Benzemy. Pokud by se hráč musel poroučet ze San Bernabéu, velký zájem o jeho služby mají zejména Liverpool s Arsenalem. (zdroj: Don Balon)

PSG pouští z hlavy Alexise

Francouzský gigant Paris SG údajně zmrazil svůj zájem získat do svých řad útočníka Arsenalu Alexise Sáncheze. Anglický klub odmítl dvě nabídky, které PSG učinilo. Alexis mezitím údajně zvažuje přestup k Pepu Guardiolovi do Manchesteru City. A je ochoten slevit ze svých platových požadavků (300.000 liber týdně), které předložil Arsenalu jako podmínku k prodloužení smlouvy, která vyprší za rok. (zdroj: The Sun)

Barcelona zamítla nabídku AS Řím za Munira

Útočník Barcelony Munir El Haddadi letos zřejmě nenajde místo v kádru Barcelony, která zvažuje jeho prodej. Snahu získat ho projevily už kluby z Premier League, stejně jako Ajax Amsterdam. Nyní se s nabídkou vytasil AS Řím, ale Barcu neuspokojil. Italský klub nabízel jen 25 milionů eur a azulgranas chtějí víc. (zdroj: Sport)

Pérez do Deportiva?

O útočníka Arsenalu Lucase Péreze, který v premiérové sezóně na Emirates Stadium neuspěl, měli zájem především v Marseille a Bayeru Leverkusen. Naposledy se ale ozval klub, který ho loni do Londýna prodával - Deportivo La Coruňa. Nabízí 9 milionů eur, byť loni vyinkasoval 20 milionů eur. (zdroj: The Sun)

Manolas domluvený s Juventusem

Řecký zadák Kostas Manolas, o kterého se dlouhou dobu zajímala Chelsea, je prý dohodnutý na podmínkách smlouvy s Juventusem. Nicméně pořád se ještě musí domluvit finalista loňského ročníku Ligy mistrů s AS Řím, kde má Manolas smlouvu do roku 2019. Juventus hledá náhradu za Bonucciho, který odešel do AC Milán za 42 milionů eur. (zdroj: The Sun)

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz