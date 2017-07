Ostatní - Přestupové spekulace: Verratti nakloněn přestupu do United, Neymara přemluvili Messi se Suárezem

© as.com - Marco Verratti

Dnes 14:54 - Letní přestupní termín 2017 už . Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Messi se Suárezem přesvědčili Neymara, aby zůstal

Zbylí členové útočného komanda MSN - Messi se Suárezem - měli přemluvit Brazilce Neymara, aby zůstal i nadále na Camp Nou, kde má kontrakt do roku 2021. Neymar byl spojován s přestupem do Paris SG, který za něj měl zaplatit výkupní klauzuli ve výši 222 milionů eur. Rovněž Gerard Piqué na svém Twitteru uvedl, že Neymar zůstane. (zdroj: Sport)

Spoluhráči nechtějí v týmu Nasriho

Samir Nasri zřejmě nezůstane v Manchesteru City ani v této sezóně. Byť má s klubem smlouvu ještě na dva roky, spoluhráči se měli vyjádřit v tom smyslu, že francouzského fotbalistu v kabině nechtějí. Nasri v minulé sezóně hostoval v Seville a zřejmě i letos bude působit jinde než na Etihad Stadium. (zdroj: Daily Mail)

Mourinho Younga neprodá

Manažer Manchesteru United José Mourinho nemá v úmyslu se v žádném případě zbavit 32letého záložníka Ashleyho Younga. O hráče má zájem Stoke City, ovšem portugalský stratég ho považuje za podstatnou součást kádru United a rozhodně ho nehodlá uvolnit. (zdroj: The Sun)

Přestup Bonyho blokuje plat

Swansea už se dohodla s Manchesterem City na podmínkách přestupu nám dobře známého útočníka Bonyho Wilfrieda. Přestup zatím blokují vysoké nároky fotbalisty z Pobřeží Slonoviny. Swansea chce náhradu za Fernanda Llorenteho, jenž zřejmě klub opustí. Nehodlá však splnit požadavky hráče, které se pohybují kolem 130.000 liber týdně. (zdroj: Wales Online)

Juventus upustil od snahy získat Matiće

Juventus se prý přestal zajímat o středopolaře Chelsea Nemanju Matiće a nechal tak volnou cestu pro Manchester United, aby dokončil transfer. Blues nastavili přestupovou částku na 40 milionů liber, tu však Juve nehodlá zaplatit. (zdroj: Corriere dello Sport)

Liverpool si na Keitu počká

Vedení Liverpoolu vzdává snahu angažovat záložníka RB Leipzig Nabyho Keitu. Alespoň pro letošek. Za rok se o něj hodlá zajímat znovu, výkupní klauzule ze smlouvy by totiž měla být nižší. Reds předložili dvě nabídky, tu nejvyšší v hodnotě 66 milionů liber. Příští rok bude Keita k mání za 48 milionů liber a Liverpool je ochoten počkat. (zdroj: Mirror)

Asensio by si rád polepšil

Španělské bulvární servery informují o tom, že záložník Realu Madrid Marco Asensio by si rád polepšil. Zájem o něj mají Arsenal, Manchester United či Juventus a mladý hráč, jemuž minulá sezóna vyšla, by si rád přišel na stejný plat jaký mu tyto kluby nabízejí. Prezident Realu Pérez hráče v žádném případě nechce prodat a tak mu bude muset asi vyjít vstříc. (zdroj: Don Balon)

Verratti je nakloněn přestupu do Manchesteru United

Italský záložník Marco Verratti označil Barcelonu za svoji první volbu v případě, že by nakonec Paris SG opustil. Nicméně podle anglických deníků je nakloněn i případnému přestupu do Manchesteru United. Mourinho by tohoto hráče ve svém týmu uvítal, ale to by museli United zainvestovat kolem 100 milionů eur. (zdroj: Express)

Porazí Chelsea United a AC Milán v boji o brazilského útočníka?

Chelsea je blízko získání brazilského útočníka Fluminense Richarlisona. O 20letého hráče má zájem také Manchester United s AC Milán, nicméně nejblíže k uzavření kontraktu mají podle médií nejblíže Blues. (zdroj: Goal)

Real má v hledáčku Dolberga a Berardiho

Podle deníku Marca má vedení Realu Madrid v hledáčku dva hráče, které by případně angažoval v okamžiku, kdyby nevyšel přestup Mbappého z Monaka. Po odchodu Moraty prohlásil Zidane, že je tým slabší. Mbappé je sice prioritou, v záloze ovšem má Kaspera Dolberga z Ajaxu případně Domenica Berardiho ze Sassuola. (zdroj: Marca)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz