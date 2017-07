Ostatní - Slavia luxusně zdobí Eden na Ligu mistrů. Co vymyslela? Duel s BATE můžete sledovat na O2 TV Sport

© slavia.cz - Eden

Dnes 15:02 - Pražská Slavia se už třese na obnovenou premiéru v Lize mistrů. Před utkáním třetího předkola s BATE Borisov originálně vyzdobila stadion. V úterý se přesně po osmi letech vrátí do Ligy mistrů. V úvodním zápase 3. předkola přivítá na domácí půdě běloruského soupeře a zápas bude k vidění živě na O2 TV Sport.

„Vždycky jsem hrál jen Evropskou ligu, zahrát si Ligu mistrů je velký sen,“ prohlásil na tiskovce záložník Josef Hušbauer, který stejně jako kouč Jaroslav Šilhavý odhadl šance na postup 50 na 50.



„Chceme postoupit, ale respektujeme sílu soupeře,“ konstatoval Šilhavý.



Borisov postoupil do 3. předkola přes arménský Alaškert po výsledcích 1:1 doma a 3:1 venku, což nevypadlo dvakrát přesvědčivě. Šilhavý se ale má před běloruským mistrem na pozoru.



„Každý rok hrají v Evropských pohárech. Od března už hrají ligu, hráli už i druhé předkolo. Je to silný tým. Výborně se prezentují ve hře dopředu, mají tam rychlostní hráče, ale nejsou tolik vyzkoušení ve hře dozadu,“ řekl.



Hušbauer zase věří v sílu týmu, kterou ještě pozvedly letní příchody zkušených borců jako Danny, Hamit Altintop, či Ruslan Rotaň.



„Myslím, že jsme silnější než loni. Byli jsme nezkušený tým, hodně kluků hrálo kvalifikaci pohárů poprvé. Anderlecht potvrdil, že byl hodně silný soupeř. Teď přišli zkušení hráči a i my, co jsme tu byli loni, už víme, do čeho jdeme. Věřím, že se to ukáže i na hřišti,“ poznamenal Hušbauer.



Slavia se na velkou bitvu chystá nejen na hřišti. Stadion v Edenu vyzdobila vskutku velkolepě obřími portréty svých legendární hráčů.



