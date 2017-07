Ostatní - Dva salvadorští fotbalisté mají za kousnutí protihráče distanc

© Bleacher Report - Henry Romero

Dnes 09:25 - Obránce salvadorské fotbalové reprezentace Henry Romero dostal šestizápasový trest za kousnutí protihráče v utkání Zlatého poháru, šampionátu Severní a Střední Ameriky. Jeho spoluhráč Darwin Cerén přijde kvůli stejnému prohřešku o tři soutěžních duely národního týmu.

Disciplinární komise konfederace CONCACAF oba fotbalisty potrestala za incidenty ve čtvrtfinálovém duelu proti Spojeným státům americkým. Výběr pořadatelské země v něm po vítězství 2:0 ukončil účast Salvadoru v turnaji.

Romero ve druhém poločase kousl zezadu do ramene Jozyho Altidorea a ještě ho štípl do bradavky v obvyklé strkanici před brankou před rozehráním rohového kopu. Cerén v podobné situaci kousl do ramene Omara Gonzáleze.

Oba dostali mírnější tresty, než jaký si v minulosti vysloužil za takové provinění v reprezentačním dresu Uruguayec Luis Suárez. Útočník Barcelony dostal desetizápasový distanc za to, že na mistrovství světa 2014 kousl italského obránce Giorgia Chielliniho. Už dříve si přitom odpykal na klubové úrovni trest zákazu startu v sedmi zápasech v době, kdy oblékal dres Ajaxu.

