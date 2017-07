Ostatní - Přestupové spekulace: United chtějí Sanchese, Chelsea žádá za Costu víc než nabízí Atlético

© goal.com - Renato Sanches

Dnes 09:23 - Letní přestupní termín 2017 byl oficiálně odstartován. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

United chtějí vzít AC Milán Sanchese

AC Milán mají v úmyslu získat do svého týmu další posilu - Portugalce Renata Sanchese z Bayernu Mnichov. Nicméně aktuálně se mezi novináři větší šance uskutečnit transfer přisuzují spíše Manchesteru United. Manažer Mourinho chtěl hráče získat už po loňském EURU. Nyní, pokud nedokáže přivést Diera z Tottenhamu, se pokusí Bayern přesvědčit nabídkou ve výši 40 milionů liber. (zdroj: Guardian)

Vedení PSG to myslí s Alexisem vážně

Paris SG bylo v posledních dnech zmiňováno v souvislosti se zaplacením výkupní klauzule ve výši 222 milionů eur za barcelonského Neymara. Ovšem k němu by rádo do týmu získalo útočníka Arsenalu Alexise Sáncheze. Sportovní ředitel klubu Antero Henrique už prý přistál v Londýně. Předpokládá se, že chilského reprezentanta by mohl zíksat za 40 milionů eur. (zdroj: Le Parisien)

Vidal odmítl Juventus

Aleix Vidal, pravý obránce Barcelony, sice nesplnil misi nahradit v kádru culés loni odcházejícího Daniho Alvese. Ovšem nabízela se mu šance na reparát, neboť Juventus sháněl do obrany hráče, jenž by právě zastal funkci po brazilském bekovi, který se rozhodl přestoupit do Paris SG. Vidal ale měl tentokrát jasno. Chce se prosadit na Camp Nou i přes příchod 30milionové posily Semeda. (zdroj: Sport)

Chelsea žádá za Costu 44 milionů

Direktiva Chelsea se po získání Moraty bude muset s největší pravděpodobností zbavit jeho reprezentačního kolegy Diega Costy. Toho chce Atlético Madrid, které ale nabízí pouhých 25 milionů liber. Chelsea ovšem požaduje 44 milionů. Manažer Conte nechce na fotbalistovi, kterého kupoval za 32 milionů liber, tratit. (zdroj: Independent)

Wolfsburg chce Martiala na hostování

Podle německých médií se o útočníka Manchesteru United Anthonyho Martiala mocně zajímá bundesligový klub z Wolfsburgu. „Vlci“ mají zájem o hostování hráče, který před dvěma roky přišel na Old Trafford z Monaka za 60 milionů eur, ale v poslední sezóně vstřelil v anglické lize jen 4 góly. (zdroj: Kicker)

Everton zvýšil zájem o Girouda

Poté, co Borussia Dortmund oznámila, že útočník Aubameyang zůstane v kádru i pro nadcházející sezónu se zvýšil zájem Evertonu o přestup Oliviera Girouda z Arsenalu. Útočník Gunners měl totiž v kádru BVB nahradit reprezentanta Gabonu. Teď jsou šance Evertonu koupit hráče, za nějž bude požadovat Arsenal zhruba 20 milionů liber, mnohem vyšší. (zdroj: Telegraph)

Chelsea a United si to rozdají se Spurs o Barkleye

Blues a Red Devils se možná budou přetahovat s Tottenhamem o středopolaře Evertonu Rosse Barkleye. Tomu zbývá v Goodison Parku poslední rok smlouvy a byl hlavním adeptem na letošní odchod, byť prodejní cena s níž se ohání Everton - 50 milionů liber - odrazuje potencionální nápadníky. Tottenham by ale měl zůstávat favoritem v této potencionální tahanici. (zdroj: The Sun)

Real Madrid nebude angažovat náhradu za Moratu

Álvaro Morata se za 80 milionů eur upsal londýnské Chelsea. Nicméně Real Madrid za něj nebude kupovat žádnou náhradu. Trenér Zidane si myslí, že je útok dostatečně dobře obsazen ať už Benzemou, úlohu vpředu dokáže zastat i Ronaldo, Asensio, případně Mayoral, o jehož možném hostování se ještě debatuje. (zdroj: AS)

