Ostatní - Cassano skončil s fotbalem, vzápětí si to rozmyslel

Dnes 10:42 - Kontroverzní útočník Antonio Cassano na sebe opět upozornil. Jen pár dní po příchodu do Hellasu Verona nejprve v úterý oznámil, že končí s fotbalem, po pár hodinách si to ale zase rozmyslel a rozhodl se v týmu nováčka italské ligy pokračovat.

"Dnes ráno jsem měl slabou chvilku," citoval bývalého hráče Realu Madrid nebo AS Řím server BBC. "Nejdřív jsem trenérovi a spoluhráčům řekl, že se mi stýská po rodině a chci skončit. Vedení klubu je sem ale potom pozvalo a to mi dalo sílu pokračovat," řekl Cassano, jehož rodina žije asi 300 km od Verony v Janově.

Kariéru, kterou poznamenaly problémy se životosprávou a s trenéry, odstartoval Cassano v Bari a poté nastupoval za AS Řím. V roce 2006 zamířil do Realu Madrid, kde se však neprosadil a byl poslán na hostování do Sampdorie, kam posléze přestoupil. Následně působil v AC Milán, Interu Milán, Parmě a předloni v srpnu se vrátil do Sampdorie.

Ani druhé působení v Janově se mu však nevydařilo: během minulé sezony nenastoupil za klub k jedinému zápasu a pouze trénoval s juniorkou. Před červnovým příchodem do Verony tak pětatřicetiletý Cassano přes rok neodehrál soutěžní utkání.

Redakce / ČTK