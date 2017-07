Ostatní - Agent chce po FIFA, aby fotbalisté prošli zdravotním kurzem

© Goal.com - Hasan Anil Eken

Dnes 08:33 - Fotbalový agent Hasan Anil Eken bojuje u Mezinárodní fotbalové asociace FIFA o to, aby všichni fotbalisté museli absolvovat zdravotní kurz a měli vědomosti pro poskytnutí první pomoci hráčům, kteří na hřišti zkolabují. Motivuje ho k tomu osobní zkušenost, kdy na selhání srdce loni zemřel jeho klient, kamerunský fotbalista Patrick Ekang. Od té doby zemřelo na hřištích dalších devět hráčů.

"V případech selhání srdce je cenná každá vteřina. A hráči jsou v těchto situacích obětem nejblíže. Proto by bylo dobré, kdyby dvakrát do roka prošli kurzem první pomoci a byli tak připraveni zakročit," citovala Ekena BBC.

Podle výzkumu FIFA je v případě kolapsu potřeba začít s resuscitací do dvou minut. Pak je šance na záchranu 90 procent. Po dvou minutách pravděpodobnost klesá na deset procent.

Úmrtí fotbalistů na trávníku přibývá. Kromě Ekanga, který zemřel v dresu Dinama Bukurešť poté, co zasahují záchranka neměla k dispozici defibrilátor, v poslední době zemřeli také hráči z Pobřeží slonoviny Cheick Tioté a Eugene Kouame. Nedávno pak zkolaboval Abdelhak Nouri z Ajaxu Amsterodam, a i když přežil, má trvale poškozený mozek.

Eken, který momentálně absolvuje postgraduálním studium v Realu Madrid, situaci řešil s několika lékaři předních evropských klubů. Ti se shodli, že první pomoc je třeba poskytnout co nejdříve a zákrok proškoleného hráče by mohl pomoci. "Při zápasech jsou k dispozici lékaři, kteří by měli první pomoc poskytnout přednostně, ale při trénincích lékaři často nejsou. A co pak? Hráči si pak mohou vybrat, zda pomohou podle toho, co se naučili, nebo zda budou riskovat čas voláním lékaře," dodal Eken, který už dříve neuspěl s návrhem, aby každý klub měl na stadionu místnost srovnatelnou s malou nemocnicí.

K jeho současnému návrhu se však FIFA staví přívětivěji. Podle Ekena to připustil i bývalý šéf zdravotní komise FIFA Čech Jiří Dvořák. Přijmout to však musí vedení FIFA.

BBC uvádí jako příklad hráče, který je díky svým vědomostem schopen zachránit život hráči, tožského útočníka Brna Francise Koného. Ten už během kariéry čtyřikrát zakročil, když měl hráč zapadlý jazyk. Naposledy v minulé sezoně, kdy ještě v dresu Slovácka zachránil brankáře Bohemains Praha 1905 Martina Berkovce.

Redakce / ČTK