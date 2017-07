Ostatní - Prestižní přípravné turnaje International Champions Cup a Asia Trophy můžete sledovat živě na DIGI TV

© internationalchampionscup.com - International Champions Cup

0 Líbilo se

Dnes 16:53 - Pro fanoušky světového fotbalu má DIGI TV potěšující zprávu. Od dnešního dne uvidí v přímých přenosech mnoho prestižních zápasů z tradičního přípravného turnaje International Champions Cup. Těšit se mohou na manchesterské derby či premiérové „nešpanělské“ El Clásico. Poprvé je do vysílání zařazeno také Asia Trophy, které se letos koná v Hongkongu. K vidění budou zápasy Liverpoolu či předloňští angličtí vítězové z Leicesteru.

International Champions Cup (ICC) se letos odehrává hned v několika státech na dvou kontinentech. V americké skupině bude na DIGI TV k vidění zápas mezi Manchesterem United a Manchestererem City či utkání mezi Realem Madrid a FC Barcelonou. Čínskému publiku se představí například Arsenal, Borussia Dortmund nebo Inter Milán. V Singapuru se utkají Chelsea s Bayernem Mnichov.

„Jedná se o klasický letní turnaj, který vysílá DIGI již několik let. Letos jsou k vidění velmi prestižní zápasy a z toho důvodu jsme přistoupili i k nočním živým přenosům. Fanoušci se můžou těšit na zajímavé konfrontace italsko-německého fotbalu či španělské a anglické derby,“ říká Viktor Blažek, šéfredaktor DIGI Sportu.

Trenéři nominovali na prestižní utkání veškeré své hvězdy. Diváci se mohou těšit na barcelonskou hvězdu Lionela Messiho či brankáře Gianluigi Buffona z Juventusu Turín. Poprvé budou k vidění také nové letní posily klubů. Za Bayern Mnichov nastoupí James Rodriguez a v dresu Arsenalu se představí Alexandre Lacazette.

Asia Trophy se ve vysílání DIGI TV objevuje vůbec poprvé. Jedná se již o osmý ročník turnaje, který zastřešuje Premier League. Tento rok se na turnaji představí čtyři anglické kluby, které se utkají ve dvou semifinále a poté v zápasech o umístění. Veškeré zápasy bude živě vysílat DIGI Sport. „Turnaj je úplnou novinkou v našem vysílání. Zařadili jsme ho zejména kvůli popularitě Premier League u našich diváků. Tímto způsobem se vlastně již chystáme na start jejího nového ročníku,“ podotýká Viktor Blažek. Asia Trophy bude na obrazovkách DIGI Sportu komentovat Karol Jakubovič. „Karol bude mít na starosti všechny zápasy tohoto turnaje, protože je naším specialistou na Premier League,“ dodává šéfredaktor DIGI Sportu.

ICC startuje na obrazovkách DIGI TV již dnes od 14 hodin duelem AC Milána s Borussií Dortmund. Zítra bude vysílat zápas Bayernu Mnichov s Arsenalem. Duel mezi Realem Madrid a FC Barcelonou je na programu 30. července od 02:00. ICC zakončí 30. července od 22 hodin zápas mezi AS Řím a Juventusem Turín. Asia Trophy zahájí ve středu semifinálový duel Leicester City proti West Bromwich Albion. Druhé semifinále obstará Liverpool a Crystal Palace. Finále se odehraje v sobotu 22.7. od 14:25.

Přímé přenosy DIGI Sportu z ICC:



Úterý 18.7. 14:00: AC Milán - Borussia Dortmund (DIGI Sport 1)

Středa 19.7. 14:00: Bayern Mnichov - Arsenal Londýn (DIGI Sport 1)

Čtvrtek 20.7. 02:00: AS Řím - PSG (DIGI Sport 1)

Pátek 21.7. 04:00: Manchester United - Manchester City (DIGI Sport 1)

Sobota 22.7. 11:30: Bayern Mnichov - AC Milán (DIGI Sport 1)

Neděle 23.7. 00:01: Juventus Turín - FC Barcelona (DIGI Sport 1)

Neděle 23.7. 02:00: PSG - Tottenham Hotspur (DIGI Sport 1)

Pondělí 24. 7. 14:00: Inter Milán - Olympik Lyon (DIGI Sport 1)

Úterý 25. 7. 13:30: Chelsea FC - Bayern Mnichov (DIGI Sport 1)

Středa 26. 7. 02:00: Tottenham Hotspur - AS Řím (DIGI Sport 1)

Čtvrtek 27. 7. 01:25: FC Barcelona - Manchester United (DIGI Sport 1)

Čtvrtek 27. 7. 03:00: PSG - Juventus Turín (DIGI Sport 2)

Čtvrtek 27. 7. 05:30: Manchester City - Real Madrid (DIGI Sport 1)

Čtvrtek 27. 7. 13:30: Bayern Mnichov - Inter Milán (DIGI Sport 1)

Sobota 29. 7. 13:30: Chelsea FC - Inter Milán (DIGI Sport 1)

Neděle 30. 7. 00:00: Manchester City - Tottenham Hotspur (DIGI Sport 1)

Neděle 30. 7. 02:00: Real Madrid - FC Barcelona (DIGI Sport 1)

Neděle 30. 7. 22:00: AS Řím - Juventus Turín (DIGI Sport 1)

Přímé přenosy DIGI Sportu z Asia Trophy:



Středa 19.7. 11:55: Leicester City - West Bromwich Albion (DIGI Sport 2)

Středa 19.7. 14:25: Liverpool FC - Crystal Palace (DIGI Sport 2)

Sobota 22.7. 11:55: Zápas o 3. místo (DIGI Sport 3)

Sobota 22.7. 14:25: Finále (DIGI Sport 1)

O DIGI CZ Televizní a mobilní operátor DIGI CZ nabízí divákům v ČR služby satelitní televize pod obchodní značkou Nová DIGI TV a internetové televize DIGI2GO. V jejich programové nabídce jsou kromě řady filmových, seriálových, zábavných i dokumentárních kanálů také exkluzivní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD a 3 HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, španělskou La Ligu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle nezávislého hodnocení Cnews.cz nejlepší televizí přes internet na českém trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem pevného internetového připojení DIGI internet a pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. Společnost na českém trhu působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina LAMA ENERGY GROUP, která rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a všechny daně, včetně daně z příjmu, jsou odváděny v ČR.

Redakce / novadigi.tv