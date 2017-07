Ostatní - Přestupové spekulace: Chelsea touží po Agüerovi, Barcelona vylepšila nabídku pro PSG

© mirror.co.uk - Slušel by Sergiu Agüerovi modrý dres Chelsea?

Dnes 08:13 - Letní přestupní termín 2017 byl oficiálně odstartován. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Chelsea se poohlíží po Agüerovi

Londýnská Chelsea nadále shání útočníka pro blížící se start sezóny, kdy se opět vrátí do evropských pohárů. Ačkoliv se nedávno mluvilo o možném přestupu Aubameyanga, další variantou může být i angažování útočníka konkurenčního Manchesteru City Sergia Agüera. Pep Guardiola už prý s transferem souhlasil, nicméně pořád se ještě musí domluvit oba kluby. (zdroj: AS)

Barcelona poslala další nabídku za Verrattiho

Barcelona se v žádném případě nechce vzdát příchodu italského záložníka Paris SG Marca Verrattiho a podle italského serveru Calciomercato vylepšila svoji nabídku na 65 milionů eur a k tomu by ještě přidala chorvatského středopolaře Ivana Rakitiće. Trenér PSG Emery s Rakitićem pracoval během společného působení v Seville. (zdroj: Goal)

Arsenal možná uloví Moratu

Španělský útočník Realu Madrid Álvaro Morata je zklamaný z neuskutečněného přestupu do Manchesteru United, ovšem stále se objevují noví zájemci o jeho služby. Aktuálně je to prý Arsenal. Manažer Wenger v něm vidí ideálního spojence do útoku k Lacazettovi a náhradu za Alexise, který možná Emirates Stadium opustí. Musí ale čelit konkurenci Chelsea a AC Milán. (zdroj: Don Balon)

Belotti upřednostňuje AC Milán před Chelsea

Forvard Andrea Belotti možná bude nadále pokračovat v italské lize, přestože o něj měla zájem Chelsea. Ovšem místo dresu FC Turín bude oblékat ten červenočerný milánského AC. Belotti přes zprostředkovatele oznámil, že chce aby k přestupu došlo. Ovšem kluby jsou daleko domluvě. FC Turín žádá 100 milionů eur, zatímco AC nabízí 40 a k tomu Palettu a Nianga. (zdroj: Calciomercato)

Everton připravuje nabídku za Walcotta

Everton chce dál posilovat svůj kádr a plánuje předložit nabídku londýnskému Arsenalu za Thea Walcotta. Na Emirates Stadium nedostává moc herního prostoru a Ronald Koeman by díky němu dodal svému týmu více rychlosti. Arsenalu chce nabídnout 30 milionů liber. (zdroj: Sunday People)

Mourinho žádá Kroose v operaci De Gey

Vedení Manchesteru United bylo rozhořčeno, když se dozvědělo o obnoveném zájmu Realu Madrid získat do klubu brankáře Davida de Geu. Na oplátku po Bílém baletu chce záložníka Toniho Kroose, který by mohl být součástí výměny. (zdroj: Mirror)

Ultimátum pro přestup Aubameyanga

Kluby, které chtějí získat na přestup útočníka Pierra-Emericka Aubameyanga, na to mají posledních pár dní. Sdělil to výkonný ředitel dortmundského klubu Hans-Joachim Watzke. Ten uvedl, že přes všemožné spekulace, kterým vévodily především Chelsea a AC Milán, vedení žádnou nabídku neobdrželo. „Zatím jsme žádnou neobdrželi. Počkáme ještě pár dní, ale ne déle.“ (zdroj: Welt am Sontag)

Herrera odmítá Barcelonu

Záložník Ander Herrera byl zmiňován s možným návratem do Španělska, kde o něj měla projevit zájem Barcelona. Tím spíše, že se jejího kormidla ujal Ernesto Valverde, který tohoto hráče vedl během angažmá v Athleticu Bilbao. Ovšem Herrera veškeré spekulace popřel. „Ohledně Barcelony není nic jistého, protože jsem velmi šťastný v United, cítím se tu doceněný a soustředím se na práci,“ uvedl. (zdroj: Goal)

Nolito se vrátil do Španělska

Křídelní útočník Nolito se po nepovedeném angažmá v Manchesteru City vrací do španělské Primera División, odkud před rokem odcházel. Citizens za něj loni zaplatili Celtě Vigo 18 milionů eur. Nyní ho za poloviční cenu získala Sevilla, která s ním podepsala smlouvu do roku 2020. (zdroj: Mundo Deportivo)

Hart do West Hamu?

Kalvárie brankáře Joea Harta se pravděpodobně blíží ke svému konci. Dnes by se mohl potvrdit jeho přesun do kádru West Hamu. Brankář už je s vedením Hammers ústně domluven a měl by v nejbližších hodinách absolvovat lékařskou prohlídku. Gólman, který nepasuje manažeru Guardiolovi do koncepce, by měl znovu hostovat. (zdroj: BBC)

Penaltový mág opouští Valencii

Diego Alves, který se v dresu Valencie proslavil především díky neuvěřitelně vysoké úspěšnosti likvidování pokutových kopů, opouští španělskou nejvyšší soutěž. Jeho příštím působištěm bude brazilské Flamengo. Valencia za hráče získá zhruba milion eur. (zdroj: Marca)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz