Ostatní - Ronaldo, Bale, Pogba…Nejdražší světová jedenáctka historie podle postů

Dnes 10:59 - Během tohoto týdne se upekl jeden mimořádný přestup. Kyle Walker přestoupil z Tottenhamu do Manchesteru City za 50 miliónů liber. Tato částka z něj činí vůbec nejdražšího pravého obránce v historii. Na druhou stranu rozhodně není nejdražším fotbalistou světa. Pojďme se podívat na jedenáctku sestavenou z těch nejnákladnějších posil v dosavadním fungování fotbalového trhu.

Kombinovaná sestava dohromady stála neuvěřitelných 669,25 miliónu liber. Pokud se do celkové částky počítala i sedmička náhradníků, která by mohla být použita, pak by se suma vyšplhala nad 1 miliardu liber.

Brankář - Ederson (z Benfiky do Manchesteru City, 34,7 miliónu liber)

Právě minulý měsíc se Ederson stal nejdražším gólmanem světa, když podepsal pětiletý kontrakt s Manchesterem City. Očekává se, že bude plnit roli jedničky před Claudiem Bravem, který loni přišel z Barcelony za 17,1 miliónu liber.

Pravý obránce - Kyle Walker (z Tottenhamu do Manchesteru City, 50 miliónů liber)

Celkové náklady za podpis Kylea Walkera se vyšplhaly téměř na dvojnásobek sumy, kterou v roce 2011 zaplatil Real Madrid portugalské Benfice za Fábia Coentrãa. Tento měsíc se Fábio Coentrão přestěhoval do Sportingu, tedy k úhlavnímu nepříteli Benfiky.

Střední obránce - David Luiz (z Chelsea do PSG, 50 miliónů liber)

Luizův přestup z Chelsea do PSG v roce 2014 představuje pro Blues úžasný obchod. Obzvlášť, když o dva roky později Luize koupili zpátky za pouhých 20 miliónů liber. V minulé sezóně hrál klíčovou roli při cestě za titulem. Pro Chelsea to byl pátý triumf za posledních 12 let.

Střední obránce - John Stones (z Evertonu do Manchesteru City, 50 miliónů liber)

Prvotní cena bez bonusů byla 47,5 miliónu liber. Celková suma za transfer Johna Stonese činila 50 miliónů liber. Tu zinkasoval Everton loni v létě od Manchesteru City. Stones se Guardiolovu týmu upsal na 6 let. Ve své premiérové sezóně u Citizens naskočil v základní sestavě 23x.

Levý obránce - Luke Shaw (ze Southamptonu do Manchesteru United, 28 miliónů liber)

Je možná překvapivé, že 28 miliónů liber, které za Shawa utratil před třemi lety Manchester United, aby jej získal ze Southamptonu, zůstávají stále tou nejvyšší sumou utracenou za levého obránce. To z něj činí vůbec nejlevnějšího hráče tohoto výběru, a jeho pozice v něm je proto značně ohrožena.

Pravé křídlo - Ángel Di María (z Realu Madrid do Manchesteru United, 59,7 miliónu liber)

Di María se nejvyšší hranici zaplacené za hráče přiblížil hned dvakrát. PSG jej totiž vykoupilo z Manchesteru United za 44,3 miliónu liber. Jenomže ještě před tím za něj museli Rudí ďáblové Realu Madrid zaplatit 59,7 miliónu liber. Di María přitom na Old Traffor strávil jedinou sezónu. Transfer do Manchesteru mu zajistil místo v této vybrané společnosti.

Střední záložník - Paul Pogba (z Juventusu do Manchesteru United, 93,25 miliónu liber)

Dosavadní držitel světového rekordu. Paul Pogba se loni v létě vrátil do Manchesteru United z Juventusu s velkou slávou, ale také s nejvyšší cenovkou historie. Celkové náklady vyšly na 93,25 miliónu liber. Překoná jej letos někdo? Ještě se to nestalo, ale jsou zde jisté náznaky, že by se taková bomba mohla udát.

Střední záložník - James Rodríguez (z Monaka do Realu Madrid, 63 miliónů liber)

James Rodríguez si přestup z Monaka do Realu Madrid vysloužil svými impozantními výkony v dresu kolumbijské reprezentace na mistrovství světa v roce 2014. Ovšem ve snaze obhájit sumu, za kterou jej Bílý balet koupil, se natrvalo do základní sestavy nepropracoval. Proto jej madridský celek odeslal před pár dny na dvouleté hostování do Bayernu Mnichov.

Levé křídlo - Gareth Bale (z Tottenhamu do Realu Madrid, 85,3 miliónu liber)

Baleův transfer z Tottenhamu do Realu Madrid je také zapsán významným písmem. Je to z toho důvodu, že se jedná o nejvyšší částku, kterou zatím kdy inkasoval britský klub. Real musel Tottenhamu zaslat 85,3 miliónu liber. Vše se upeklo v roce 2013. Teď se však spekuluje o možném odchodu sedmadvacetiletého Velšana. Mohla by se rozehrát další hra vysokých čísel.

Útočník - Gonzalo Higuaín (z Neapole do Juventusu, 75,3 miliónu liber)

Možná, že jen kvůli převodu eur na libry a také zaokrouhlování, se Higuaín udržel před Lukakuem o pouhých 300 000 liber. Higuaín přestoupil loni v létě z Neapole do Juventusu. Protlačil Starou dámu do finále Ligy mistrů a v Serii A pomohl 24 góly k dalšímu titulu.

Útočník - Cristiano Ronaldo (z Manchesteru United do Realu Madrid, 80 miliónů liber)

I když se tento přestup odehrál už před 8 lety, Cristiano Ronaldo stále zůstává nejdražším útočníkem v historii. Manchester United v roce 2009 obdržel od Realu Madrid kulatých 80 miliónů liber. Každým rokem se spekuluje o tom, že Ronaldo by mohl Bílý balet opustit. Letos zesílily tyto zprávy poté, co byl Ronaldo obviněn z daňových podvodů a chtěl ze Španělska okamžitě odejít. Pokud by jej však chtěl někdo koupit, musel by vyložit na stůl 1 miliardu liber.

Náhradníci

Brankář - Gianluigi Buffon (z Parmy do Juventusu, 32,6 milionu liber)

Obránce - Shkodran Mustafi (z Valencie do Arsenalu, 35 miliónu liber)

Záložník - Kaká (z AC Milán do Realu Madrid, 59 miliónů liber)

Záložník - Kevin De Bruyne (z Wolfsburgu do Manchesteru City, 54,5 milionu liber)

Záložník - Zinedine Zidane (z Juventusu do Realu Madrid, 47,2 milionu liber)

Útočník - Romelu Lukaku (z Evertonu do Manchesteru United, 75 miliónů liber)

Útočník - Luis Suárez (z Liverpoolu do Barcelony, 65 miliónů liber)

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz