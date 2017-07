Ostatní - Přestupové spekulace: United sledují belgického fotbalistu, Bakayoko zítra zřejmě přestoupí, De Gea trvá na Realu

© marca.com - David de Gea

1 Líbilo se

Dnes 16:04 - Letní přestupní termín 2017 byl oficiálně odstartován. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

United se zaměřují na Nainggolana

Novým terčem manažera Josého Mourinha pro posílení středové řady je záložník AS Řím Radja Nainggolan. Je to důsledek toho, že dosavadní cíl Eric Dier nebude Tottenhamem uvolněn. Belgický reprezentant už byl na odchodu loni, kdy ho chtěla mocně Chelsea a tak by s přestupem z římského hlavního města zcela jistě souhlasil. Cena Nainggolana by se mohla pohybovat kolem 40 milionů liber. (zdroj. Daily Mail)

Přestup Bakayoka už zítra?

Francouzské deníky mluví o tom, že k přestupu fotbalisty Monaka Tiemoueho Bakayoka do londýnské Chelsea by mohlo dojít už během zítřejšího dne. Ve středu se totiž obě strany měly definitivně dohodnout a přestupová částka by měla činit 45 milionů eur. (zdroj. RMC)

Barcelona na lovu Azpilicuety?

Vedení Barcelony už zřejmě vzdalo snahy získat do svých řad pravého obránce Arsenalu Héctora Bellerína a namísto toho svoji pozornost upřelo na beka Chelsea Cesara Azpilicuetu. Trenér Valverde chtěl tohoto hráče získat ještě v dobách, kdy trénoval Athletic Bilbao. Barca by za hráče zaplatila kolem 30 milionů eur. (zdroj: Marca)

Citizens touží po Bertrandovi

Pepu Guardiolovi nevyšla snaha přivést do Manchesteru City obránce Daniho Alvese a tak se místo něj pokusí angažovat Ryana Bertranda ze Southamptonu. Za 14násobného anglického reprezentanta nabízí Citizens kolem 25 milionů liber. (zdroj: Daily Mail)

Poputuje Giroud do Dortmundu?

V nejbližších dnech by mohlo dojít na zajímavou transakci. Útočník Arsenalu Olivier Giroud by se totiž mohl z Emirates Stadium stěhovat do Dortmundu. Tedy v případě, že nakonec forvard Pierre-Emerick Aubameyang přestoupí do Chelsea, o čemž se silně spekuluje. O Girouda, který si po příchodu Lacazetta není jist svým místem v sestavě, má ale zájem i West Ham, Everton či AC Milán. (zdroj: Mirror)

De Gea chce za každou cenu do Realu

David de Gea chce letos v létě za každou cenu přestoupit do madridského Realu. Byť se mělo za to, že je kádr trenéra Zidaneho už téměř hotový, snad s výjimkou možného příchodu Mbappého, španělský brankář Manchesteru United se nevzdává naděje na přestup. Podle španělského bulváru se jednání opět chopí agent Mendes. Oba kluby jsou na soustředění v Los Angeles a trénují od sebe zhruba 200 metrů. Ideální příležitost rokovat. (zdroj: Daily Star)

AS Řím si dělá zálusk na Mahreze

Poté, co se útočník Leicesteru City Riyad Mahrez nedočkal vytoužené nabídky z Barcelony, by se mohl převléknout do dresu italského klubu AS Řím. Ten má o alžírského reprezentanta velký zájem. Ovšem podle vedení Leicesteru klub žádnou oficiální nabídku neobdržel. Hráč má navíc v klubu smlouvu do roku 2020. (zdroj: Sky Italia)

PSG chtějí Managalu z Manchesteru City

Vedení PSG má v plánu posílit zadní řady týmu a mezi vyhlédnutými hráči se nachází i francouzský fotbalista Eliaquim Mangala. Ten odehrál poměrně slušnou sezónu na hostování ve Valencii, která ale na něj odmítla uplatnit přestupovou opci ve výši 18 milionů eur. Přibližně stejně vysokou částku by v Paříží klidně uvolnili. (zdroj: ESPN)

Milán už jedná o přestupu Bonucciho

Italská média přinesly informace o tom, že milánské AC začalo jednat o možném přestupu stopera Juventusu Leonarda Bonucciho. Milán nabízí prozatím 30 milionů eur, Juventus ale požaduje částku v rozmezí 50 - 60 milionů eur. (zdroj: Sportitalia)

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz