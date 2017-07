Ostatní - TOP 8 útočníků, kteří by letos v létě mohli změnit dres

© skysports.com - Změní některý z útočníků dres?

Dnes 15:54 - Přestupové okno běží několik dní na plné pecky a už jsme mohli být svědky několika zajímavých přestupů. Nicméně pořád nás ještě čekají bezmála dva měsíce během nichž mohou vybuchnout další přestupové bomby. Pokusili jsme se vybrat hráče na jednotlivých postech, kteří by se mohli stát příčinou k jejich detonaci. Dnes uzavíráme seriál s útočníky.

Pierre-Emerick Aubameyang

Útočník Borussie Dortmund už je s přestupem z tohoto klubu spojován několik uplynulých sezón, nicméně zatím se ani jeden drb o jeho možném přestupu neujal. Letos to měl být jistý klub z čínské ligy, a v posledním týdnu především AC Milán a Chelsea, kteří po jeho umění střílet góly toužily nejvíce. Loni jich v Bundeslize nasázel nejvíce ze všech - 31 - a poprvé v kariéře se stal králem kanonýrů německé soutěže. Vydrží ale v Dortmundu i v nadcházející sezóně?

Andrea Belotti

Tomuto 23letému útočníkovi z Turína sice utekl titul pro nejlepšího kanonýra Serie A, připravil ho o něj Edin Džeko, nicméně pokud bude se stejnou pílí sázet jeden gól za druhým i za rok, může se pro změnu radovat on. Ovšem jestli to z technického hlediska bude vůbec možné. Protože Belotti je v hledáčku velkých klubů. Ostatně nastřílet za jeden ročník Serie A, která je pořád považována za defenzivně laděnou soutěž, 26 gólů, je výborný počinek. Hlavou nasázel víc gólů (10) než kterýkoliv jiný hráč v rámci pěti elitních fotbalových lig. Zájem mají především v Manchesteru United, PSG a AC Milán. FC Turín preferuje zahraničního zájemce, protože výkupní klauzule 87,9 milionů liber neplatí pro italské kluby.

Kylian Mbappé

Trhák letošní přestupové sezóny. Solventní zájemci ho všichni chtějí mít ve svých řadách. Dokonce i Arsenal, který jinak odstupuje z boje v okamžiku, kdy vzduchem začnou létat vysoké sumy, toužil získat mladičkého Francouze. Největší šance se připisují Realu Madrid, ale ani ten, jako loni v případě Pogby, nebude vyhazovat závratné částky. Počítá se, že Monako hráče nepustí za méně než 120 milionů eur. Každopádně s klubem zahájil přípravu.

Diego Costa

Jsou dny španělského útočníka narozeného v Brazílii na Stamford Bridge definitivně sečteny? Zdá se, že ano. Sám Costa totiž prohlásil, že mu manažer Conte přes esemesku poslal vzkaz, kde stálo, že s ním pro příští sezónu nepočítá. Zájem o jeho návrat má Atlético, u něj je ale problém, že by muselo hráče kvůli trestu od FIFA na půl roku někam umístit na hostování, nebo ho nechat pouze trénovat.

Alexis Sánchez

Chilský reprezentant zatím nenašel společnou řeč s vedením Arsenalu ohledně nové smlouvy a proto je jeho odchod z Emirates Stadium hodně pravděpodobný, zejména když by za necelých 12 měsíců mohl být úplně volný. Naposledy se do boje o Alexise vložil Manchester City, konkurenci mu měl dělat Bayern.

Robert Lewandowski

Stejně jako u Aubameyanga je i u jeho konkurenta v boji o poslední korunu krále střelců Bundesligy (skončil druhý) tradiční, že se mu každé léto v bulváru hledá nové působiště a on nakonec pokaždé pokračuje v Bayernu. Letos byl autor 30 ligových branek zmiňován ve spojitosti s Manchesterem United a Chelsea, dlouhodobým obdivovatelem polského útočníka je pak Real Madrid. Ale zájem asi není nijak žhavý.

Álvaro Morata

Přestup Romela Lukaka z Evertonu do Manchesteru zablokoval podle médií již téměř uzavřenou operaci útočníka Realu Madrid. Ten aktuálně odjel s Realem na předsezónní turné a ve hře o jeho přestup už zřejmě zůstala jen Chelsea, protože Arsenal, jiný potencionální uchazeč, obsadil svůj útok Lacazettem. Nyní to hodně reálně vypadá na to, že klubový odchovanec bude další sezónu čekat na příležitost za Benzemou.

Keita Balde

Jedna z opor letos velmi dobrého Lazia, které skončilo v italské lize na páté pozici. Hráč, kterému je teprve 22 let, přišel do římského klubu v roce 2011 z dorostu Barcelony za 300.000 eur a španělský rodák reprezentující Senegal je v hledáčku především AC Milán a Juventusu. Ovšem nyní za hráče, který letos v průměru zaznamenal 2,3 driblinků za zápas, chce dát Chelsea 20 milionů eur.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, skysports.com